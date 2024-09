Concepción Cascajosa, presidenta interina provisional de RTVE, ha decidido suspender el consejo que se estaba celebrando este martes para debatir y votar su continuidad al frente de la cadena pública, una vez cumplidos los seis meses que los consejeros pactaron en marzo pasado. La semana próxima se reunirá de nuevo el consejo. Cascajosa ha evitado que se produjera una votación que tenía perdida reclamando que se permitiera votar «en secreto», y gana tiempo para buscar con Moncloa una salida al caos que vive RTVE.

Cascajosa no tiene la mayoría del consejo de RTVE, y este martes se ha comprobado de nuevo. Elena Sánchez, ex presidenta del ente, no ha acudido a la reunión pero ha delegado su voto en su fiel escudero, José Manuel Martín Medem (propuesto por Sumar). Ambos no han apoyado a Cascajosa desde que fue nombrada al considerar que traicionó a Sánchez durante su etapa al frente de la cadena pública.

Cascajosa fue elegida presidenta interina provisional de la cadena pública el 27 de marzo con los votos a favor de los consejeros Ramón Colom (PSOE), Roberto Lakidain y José Manuel Martín Medem (Sumar) y Juanjo Baños (PNV), y gracias a la abstención de Elena Sánchez, ex presidenta del ente cesada horas antes por el mismo consejo. Los tres consejeros propuestos por el PP votaron en contra -Jenaro Castro, Carmen Sastre y Consuelo Aparicio-.

Desde entonces, Elena Sánchez no ha apoyado a Cascajosa en el consejo y ha logrado también que su aliado Martín Medem votara en consonancia muchas veces en contra de Cascajosa. Sánchez y Medem consideran que Cascajosa traicionó a la ex presidenta durante su mandato y no le perdona que colaborara en su cese.

Elena Sánchez y Medem eran más partidarios de apoyar la opción de los consejeros propuestos por el PP, que pasa por una presidencia rotatoria hasta que PP y PSOE acuerden una nueva presidencia. Esa presidencia rotatoria, por edad, implicaba que Ramón Colom sería el próximo presidente, seguido de Medem.

Sin embargo, en Moncloa no se fían de Colom pese a ser un consejero propuesto por el PSOE. Durante estos años ha demostrado ir por libre en las votaciones del consejo.

Todo el caos actual tuvo su punto culminante en el consejo de marzo en el que Elena Sánchez forzó el despido de José Pablo López, director de Contenidos, hombre cercano a Moncloa. Sánchez se negaba a aceptar el millonario contrato de David Broncano y su programa La Revuelta, lo que finalmente le costó el puesto. Tras forzar la dimisión de López, el consejo la destituyó a ella -sólo Medem votó por su continuidad- y nombró a Cascajosa por seis meses.