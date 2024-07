La gobernanza en RTVE sigue encallada pese a la salida de Elena Sánchez y la llegada en marzo de Concepción Cascajosa como nueva presidenta interina por seis meses, hasta septiembre. La guerra interna sigue en todo lo alto en la cadena pública y aprobar algo en el consejo es una tarea casi imposible, lo que deja a RTVE en una situación de parálisis en medio de una crisis financiera y de audiencias -pese al buen dato de junio, por la Eurocopa-.

Acabado el culebrón del contrato millonario de David Broncano, que inicia su programa en septiembre, y la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que avaló los cambios introducidos por el Gobierno en los estatutos de RTVE para dar plenos poderes ejecutivos a los presidentes interinos, ha aliviado la situación, pero no ha acabado ni mucho menos con la guerra interna en el consejo.

Al menos, de momento. En el consejo de la cadena de finales de junio, segundo después de la sentencia del Supremo, Cascajosa no pudo sacar adelante algunas cuestiones importantes, como la compra del partido de fútbol que ahora emite Gol TV, y ni siquiera llevó en el orden del día los nombramientos claves que faltan en la cúpula tras el cese en marzo de José Pablo López, ex director de Contenidos, y la dimisión de Alfonso Morales, ex secretario general de la cadena.

Cascajosa sólo pudo sacar adelante en el consejo de finales de junio el nombramiento de Ignacio Elgero como coordinador de Radio Nacional de España (RNE), pero lo hizo sin el apoyo ni de Elena Sánchez ni de su fiel compañero en el consejo, José Manuel Martín Medem.

¿Qué está pasando? «Pues que Elena Sánchez no está por la labor de apoyar a Cascajosa. Considera que Cascajosa la traicionó durante el tiempo que ella estuvo de presidenta interina -septiembre 2022 a marzo de 2024- y, después de que Moncloa forzara su cese, ahora no está dispuesta a apoyarla», explican fuentes internas.

«El problema es que Cascajosa no paró de moverse y posicionarse como sustituta de Elena cuando Elena era la presidenta interina. Sus visitas y conversaciones con Moncloa eran habituales. Cascajosa no apoyó del todo a Elena. Así que ahora Elena no la va a apoyar porque considera que la traicionó», señala otra fuente.

«El resultado es que Elena tiene la sartén por el mango porque cuenta con su voto y con el de Medem, su fiel escudero. Son dos votos de nueve, que sumados a los tres de los consejeros propuestos por el PP les dan mayoría frente a Cascajosa, Ramón Colom (PSOE), Juanjo Baños (PNV) y Roberto Lakidain (Sumar-Podemos)», explican.

«La votación del fútbol del último consejo es un buen ejemplo. No salió adelante en la votación. Cuatro consejeros votaron a favor, cuatro en contra y Elena se abstuvo. Medem votó en contra y ella se abstuvo, así que no salió adelante pese a que Baños se tiró negociando semanas con la Liga», explican fuentes conocedoras de la situación.

«Si Elena persiste en esta actitud, esa es la nueva mayoría. Ya dijo Elena en el consejo que no va a apoyar la compra de ningún programa hasta que no esté nombrado un nuevo Director de Contenidos, algo que Cascajosa todavía no se atreve a hacer. Veremos en el próximo consejo de julio», señalan estas fuentes.

La parálisis de RTVE se produce en medio de tiempos de pactos entre PSOE y PP, que tienen que acordar un nuevo consejo para la cadena pública. Sin embargo, el PP ya ha dicho que no pactará en RTVE si no se despolitiza.

Se produce también en tiempos de crisis financiera, pese al soplo de aire que ha supuesto la victoria de la cadena sobre Hacienda a cuenta de los adelantos del IVA, como publicó este diario. La deuda es alta y este año está previsto dar pérdidas.