Cambio histórico: los bancos ya no podrán darte una tarjeta de crédito ni subirte el límite

El Gobierno prepara una nueva ley que prohibirá a los bancos expedir tarjetas de crédito no solicitadas ni ampliar las líneas de financiación a los clientes que no lo soliciten. Esta nueva norma llegará para evitar los abusos de las entidades financieras y el endeudamiento de los ciudadanos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la ley que preparan desde el Gobierno para proteger a los usuarios ante las prácticas abusivas de algunos bancos con la tarjeta de crédito.

Este es un tema que está en la calle porque es una práctica habitual de muchos ciudadanos: gastar de más con las tarjetas de crédito a las que el banco puede imponer un interés elevado. En los últimos años incluso se ha obligado a algunas entidades financieras a devolver grandes cantidades de dinero por prácticas abusivas y ahora el Gobierno quiere poner algo de cerco a estas actuaciones de algunos bancos y otras entidades con las tarjetas de crédito.

Una vez aprobada esta nueva norma, los bancos no podrán expedir tarjetas de crédito ni ampliar el límite de financiación sin la petición y conformidad previa de los clientes. De ello se encarga el Anteproyecto de Ley de contratos de crédito al consumo publicado hace unos días por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, publicado hace unos días y que todo hace indicar que tendrá que pasar por el Congreso próximamente. Esta norma, como informan desde el Ejecutivo, «tiene como finalidad transponer las directivas de la Unión Europea de crédito al consumo y de servicios financieros a distancia».

«El proyecto normativo refuerza la protección de los consumidores financieros, garantizando la transparencia, la concesión de crédito responsable y la prevención del sobreendeudamiento, a la vez que se fomenta la justa competencia en el mercado del crédito mediante una nueva ley, que derogará tanto la actual ley de contratos de crédito al consumo como la ley de servicios financieros a distancia y modificará el Texto Refundido de Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, y un real decreto de desarrollo», informa el Ministerio de Economía a través de sus canales oficiales.

Los bancos y la tarjeta de crédito

Así que este anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno llega con el objetivo de acabar con la financiación unilateral por parte de los bancos, evitar los abusos y el endeudamiento de más de los ciudadanos. Para ello, estos usuarios tendrán que dar su conformidad para disponer de una tarjeta de crédito y también para poder ampliar el límite de estas herramientas.

«Se prohíbe toda concesión de crédito a los consumidores que no hayan solicitado previamente y sin su consentimiento expreso», se puede leer en este anteproyecto de ley, conforme cita El Economista. «La prohibición de conceder créditos cuando no se haya solicitado no debe impedir que los prestamistas anuncien u ofrezcan créditos, que no concedan sin el consentimiento del consumidor, en el curso de una relación comercial como pueden ser los créditos preconcedidos», informa.

Este medio también cita que esta ley pondrá el foco de atención en los denominados dark patterns, que son los patrones oscuros que aparecen en webs y aplicaciones financieras para influir en las decisiones de los consumidores. «Así se denominan a elementos engañosos en las webs (interfaces en línea) que distorsionan o merman sustancialmente, bien de forma deliberada, bien de forma efectiva, la capacidad de los consumidores destinatarios del servicio financiero de tomar decisiones autónomas e informadas», informan desde el Ministerio de Economía, según El Economista.

Esta parte de la norma llega para evitar que estas empresas puedan seducir a los clientes con ofertas que pueden desembocar en préstamos con un interés más alto del deseado. Así que en los próximos meses de este 2026 llegan nuevas medidas para proteger a los ciudadanos ante las prácticas abusivas de algunas entidades de crédito y empresas que ofrecen préstamos a los usuarios.