El acuerdo alcanzado este viernes entre Irene Montero y Jose Luis Escrivá en el que se incluye la baja por menstruaciones dolorosas en la ley del aborto, que serán asumidas por la Seguridad Social, ha retratado a Nadia Calviño, que este mismo jueves afirmaba que el Gobierno «no va a tomar ninguna medida que estigmatice a las mujeres», plegándose una vez más a los intereses de la formación morada.

«Permítanme que se lo repita con toda claridad, este Gobierno cree y está absolutamente comprometido con la igualdad de género y nunca vamos a adoptar medidas que puedan resultar en una estigmatización de las mujeres», sentenciaba ayer Calviño. Unas declaraciones que no tardaron en ser respondidas por Podemos. La encargada de dar una vez más la puntilla a Calviño fue Yolanda Díaz que le espetó: «Creo que estigmatiza no tener la sensibilidad suficiente para comprender que somos diferentes las mujeres y los hombres y que el mundo laboral no es neutro».

Una batalla que se ha saldado con la victoria de Montero, que ha dejado en evidencia a Calviño que no daba por cerrada esta discusión dentro del Gobierno. En esta guerra entre el Gobierno de coalición tampoco sale muy bien parado Escrivá. Y es que, pese a que este viernes se ha hecho público el acuerdo entre los ministerios de Montero y Escrivá, el ministro de Seguridad Social afirmó hace menos de un día que de lo que trata esta norma es de «armonizar» dos elementos orientados a mejorar la situación de las mujeres, por un lado, mejorar su protección y, por otro, impulsar su participación en el mercado laboral en «mejores condiciones». «En eso estamos, pero todavía está en proceso interno de discusión en el Gobierno», indicó. Una discusión en la que se ha impuesto Montero, dejando en evidencia al ministro de Seguridad Social.