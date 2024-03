El concurso para gestionar el complejo de platós de televisión y cine agrupados en la Ciudad de la Luz, en Alicante, se está convirtiendo en una patata caliente para el presidente valenciano, Carlos Mazón (PP). Primero lo sacó a concurso Ximo Puig, ex presidente socialista de la región, pero fue impugnado por una productora madrileña, Tobbogan Studios, al considerar que estaba «teledirigido» para Secuoya, la productora del documental de Pedro Sánchez, como publicó este diario en junio pasado. Cuando Carlos Mazón llegó al Gobierno autonómico, suspendió el concurso el 1 de agosto y obligó a empezar de nuevo todo el proceso a los interesados.

Al nuevo concurso se volvió a presentar Secuoya, pero en enero la empresa elegida por el Gobierno autonómico para gestionar el complejo audiovisual fue la norteamericana MBS Group -dueña de 220 estudios en todo el mundo-. Y ahora ha sido la productora que preside Raúl Berdonés la que ha impugnado el concurso. Como consecuencia de esa impugnación, el proceso ha quedado de nuevo suspendido desde el 22 de febrero, a la espera de que la Generalitat valenciana estudie la denuncia y decida si vuelve a poner a cero el contador del concurso.

El contrato es de cinco millones de euros y Secuoya era la favorita para conseguir la gestión y comercialización del complejo cuando Ximo Puig lo sacó a concurso. Pero la impugnación de la productora madrileña paralizó el contrato. Hacienda emitió semanas después un dictamen por el que avalaba las condiciones del concurso pero obligaba a los ofertantes a enviar de nuevo sus propuestas.

Estaba previsto que el 2 de agosto pasado se abrieran los sobres con las ofertas de las empresas, pero Mazón decidió suspender el proceso el 1 de agosto y empezar de nuevo todo el concurso ante la denuncia de Tobbogan Studios, que señalaba que los pliegos iniciales del concurso estaban «teledirigidos para una empresa concreta». Se trataba de un concurso conducido por la administración socialista.

Secuoya es una de las dos productoras del documental de Sánchez, que todavía no ha visto la luz en ninguna plataforma. Uno de sus consejeros es James Costos, ex embajador de Estados Unidos en España durante la presidencia de Barack Obama. La otra productora es The Pool Managment, ligada a Andrés Varela Entrecanales, socio y consejero del Grupo Prisa. Varela Entrecanales lidera el grupo de inversores españoles que ha comprado el 7% de Prisa a Telefónica y fue uno de los fundadores de La Sexta.

La gestión y comercialización del complejo audiovisual de la Ciudad de la Luz ha estado vetado durante siete años por Bruselas por competencia desleal. Su gestión la recuperó el Gobierno regional valenciano en julio de 2022. A partir de ahí se abrió el concurso, que está siendo un quebradero de cabeza para los sucesivos ejecutivos autonómicos.

La Ciudad de la Luz tiene seis platós y otros dos en exteriores que permiten rodar hasta dos películas a la vez. La anterior Generalitat estimaba que su impacto económico rozaría los 900 millones de euros. De momento, tendrá que esperar a que la nueva Administración popular en Valencia analice la denuncia de Secuoya y confirme el contrato para la norteamericana MBS Group o decida empezar de nuevo el concurso.