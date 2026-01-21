El Ibex 35 cae un 0,3% en la apertura y pierde los 17.400 puntos

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este miércoles con una bajada del 0,26%, por lo que ha perdido la cota psicológica de los 17.400 puntos y se ha situado en los 17.383,6 puntos hacia las 09.00 horas. Mientras que en el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a poner a prueba la relación con la Unión Europea y la propia unidad del continente con una nueva ola de aranceles en respuesta al choque con Washington por sus pretensiones de controlar Groenlandia, que llega en medio del Foro Económico Mundial de Davos que reúne a los principales líderes mundiales.

En el terreno macro, la tasa de inflación interanual del Reino Unido se situó el pasado mes de diciembre en el 3,4%, lo que implica una aceleración de dos décimas respecto del mes anterior y el primer repunte del coste de la vida en cinco meses, según ha informado la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

Las empresas del Ibex 35

En los primeros compases de la jornada, los mayores avances del Ibex 35 correspondían a IAG (+2,18%), Puig (+2,17%) y Repsol (+0,89%), mientras que, por el contrario, entre los retrocesos destacaban ACS (-1,39%), lastrada por el efecto ex dividendo, y Banco Sabadell (-1,66%).

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo negativo, con descensos del 0,4% para Milán, del 0,3% para Francfort, del 0,13% para París y del 0,06% para Londres.

En este escenario, el precio del barril de Brent -referencia en Europa- descendía un 1,3%, hasta los 64,08 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, bajaba un 1,1%, hasta los 58,69 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1711 billetes verdes, en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,232%.