El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este martes con una bajada del 0,67%, por lo que ha perdido la cota psicológica de los 17.600 puntos y se ha situado en los 17.547,4 puntos hacia las 9.00 horas, en una jornada en la que Wall Street retoma la actividad tras cerrar ayer por la celebración del Día de Martin Luther King. Asimismo, en el terreno geopolítico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que abordará la crisis abierta por su pretendido control sobre Groenlandia en una reunión que mantendrá con «las distintas partes» en Davos, Suiza, que esta semana acoge el Foro Económico Mundial, según ha acordado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Por otro lado, Trump ha amenazado con imponer aranceles del 200% a los vinos y champanes franceses en caso de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, decline sumarse a la Junta de Paz para Gaza, creada al hilo de la propuesta de Washington para el futuro del enclave palestino tras la ofensiva lanzada por Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

Bajo el paraguas macro español, el Tesoro Público espera colocar este martes entre 2.500 millones y 3.500 millones de euros en una subasta de letras a tres y nueve meses con la que cerrará las emisiones del mes de enero, de acuerdo con los objetivos anunciados por el organismo dependiente del Ministerio de Economía.

En el terreno empresarial, Neinor Homes prevé que la adquisición de Aedas Homes tenga un impacto positivo puntual y no monetario en el beneficio neto de 2025, en comparación con la guía de 65 millones de euros establecida en su plan estratégico, que vence en 2027, según ha informado este martes la compañía, que gestionó el año pasado un libro de preventas totales superior a 3.500 viviendas, que representan más de 1.200 millones de euros en ingresos futuros.

Las empresas del Ibex 35

En los primeros compases de la jornada, los mayores avances del Ibex 35 correspondían a Naturgy (+1,41%), Fluidra (+0,81%) y Telefónica (+0,42%), mientras que, por el contrario, entre los retrocesos destacaban Mapfre (-2,43%) y Acciona Energía (-1,66%).

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo negativo, con descensos del 0,8% para París, Milán, Francfort y Londres, en todos los casos.

En este escenario, el precio del barril de Brent -referencia en Europa- descendía un 0,45%, hasta los 63,65 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, bajaba un 0,6%, hasta los 58,99 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1693 billetes verdes, en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,261%.