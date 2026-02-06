El BOE lo confirma: es festivo el 28 de febrero y habrá puente en esta comunidad autónoma

El mes de febrero llega siempre con la sensación de pasar rápido debido evidentemente, a que es más corto, pero en Andalucía tiene un peso especial. No se trata de un mes más, ya que es el momento en el que la comunidad celebra su identidad y recuerda la historia que la llevó a la autonomía. Así, mientras en gran parte del país estas semanas transcurren sin festivos relevantes, los andaluces esperan con ganas a que llegue el festivo del 28 de febrero y que como era de esperar, ya aparece reflejado en el BOE.

El festivo del 28 de febrero no sólo aporta un respiro laboral a quienes viven en la comunidad, sino que también moviliza a millones de personas en torno a un sentimiento compartido. Con más de 8,6 millones de habitantes, el Día de Andalucía tiene un impacto que va mucho más allá de lo simbólico. Se celebran actos institucionales, también en los en colegios, actividades culturales y un ambiente que se puede ver en cada rincón de la comunidad andaluza. Y aunque este año el festivo cae en sábado, la combinación con los días no lectivos ha abierto la puerta a distintos puentes escolares que afectarán a miles de familias. Sin embargo, lo más importante es que la confirmación del BOE vuelve a situar esta fecha en el centro del calendario social de la comunidad. No se trata tan sólo de un día libre, sino de la reafirmación de un proyecto político y cultural que comenzó hace ya más de cuatro décadas.

Por qué el 28 de febrero es festivo en Andalucía

El Día de Andalucía se remonta al referéndum del 28 de febrero de 1980, cuando los ciudadanos votaron para constituirse como comunidad autónoma dentro del marco constitucional. Fue una fecha decisiva ya que aquel día se determinó el rumbo político y administrativo de la región. Aunque la provincia de Almería no alcanzó inicialmente el umbral necesario, las Cortes Generales intervinieron para garantizar la integración completa en el proceso, atendiendo a la voluntad mayoritaria expresada en el conjunto del territorio.

Desde entonces, la jornada se vive como una celebración de identidad colectiva. En todas las localidades es habitual que los edificios luzcan la bandera verde y blanca y que se multipliquen los actos conmemorativos. Los ayuntamientos organizan actividades que van desde izadas oficiales a encuentros culturales, mientras que asociaciones y colectivos preparan eventos que buscan reforzar el sentimiento de pertenencia. Año tras año, es una fecha que une pasado y presente y que recuerda el papel de Andalucía dentro del conjunto del Estado.

¿Habrá puente en Andalucía en 2026?

Aunque este año el festivo del 28 de febrero cae en sábado y no generará un puente laboral para la mayoría de trabajadores, el calendario escolar dibuja un escenario diferente. Cada curso, los centros educativos disponen del llamado Día de la Comunidad Educativa, un día no lectivo que pueden asignar dentro de su autonomía organizativa. Así que este año, las escuelas andaluzas han optado por asignar ese día o bien el viernes 27 de febrero o el lunes 2 de marzo. De este modo, los estudiantes sí que podemos decir que tendrán un pequeño puente de tres días.

La mayoría de centros apuestan por el viernes, pero hay provincias como Jaén o Cádiz, que han preferido trasladar ese día no lectivo al lunes 2 de marzo, configurando otro puente aunque como decimos, las consecuencias prácticas son las mismas con tres días consecutivos sin clases que alivian la rutina del segundo trimestre que arrancó tras la vuelta de las vacaciones de Navidad.

Tradiciones y celebraciones del Día de Andalucía

El 28 de febrero es como ya hemos dicho, un día festivo que se vive en toda Andalucía con costumbres muy arraigadas que ya forman parte del imaginario colectivo. Puede que este año no se haga ya que cae en sábado, pero en días previos, en los colegios se mantiene el tradicional desayuno de pan con aceite de oliva, una forma sencilla de acercar a los alumnos a la cultura andaluza mientras se explica el origen de la autonomía. También se organizan actividades y lecturas que recuerdan cómo esta fecha marcó el rumbo político de la comunidad.

En las principales localidades se dan conciertos, desfiles y diferentes actos culturales. En las capitales de provincia se celebran eventos institucionales y, como cada año, el Parlamento andaluz acoge una sesión especial en la que se repasa la historia autonómica y se reconoce la labor de personas vinculadas al desarrollo social y cultural de la región. Y como no, se dedica también el día a la bandera verde y blanca, aprobada en la Asamblea de Ronda en 1918. En su centro figura el escudo con Hércules sujetando a dos leones y la inscripción «Andalucía por sí, para España y la Humanidad», y durante toda la jornada se puede ver en balcones y edificios públicos además de escucharse el himno, que aporta la nota más emotiva con una melodía concebida como llamada a la unidad y al progreso andaluz.