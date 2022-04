Entre las mejores opciones de calzado cuando llega la temporada de primavera verano, nada mejor que elegir las zapatillas que son de lona. Este es el tejido que tienen de hecho las Converse de toda la vida que siempre has llevado cuando llega el buen tiempo, pero por suerte las opciones al respecto son ahora muchas de modo que si deseas algo distinto o sumar un nuevo modelo que te hará arrasar este año, nada como elegir las zapatillas de Bimba y Lola. Una versión nunca vista de las All Star que ya arrasa en ventas en esta tienda y que no puedes dejar escapar.

Bimba y Lola arrasa con sus All Star

Si te gusta el estilo de Converse y en concreto, el de las míticas All Star, te encantará el modelo que Bimba y Lola ya ha colocado entre uno de los mejores en cuanto a calzado deportivo para esta primavera se refiere.

La firma suele distinguirse por contar siempre con una moda muy actual a la que no le suelen faltar estampados llamativos y colores diversos, y eso es algo que también podemos encontrar en sus zapatillas deportivas canvas de color rosa que además de ser las más vendidas gracias su bonito diseño cuentan además con un precio que está rebajado.

De este modo, las mejores deportivas de Bimba y Lola para esta temporada tienen ahora un descuento del 30% así que si hasta hace poco costaban 110 euros, pasan ahora a un precio 77 euros, de modo que se convierten en un «chollazo» que aprovechar y más si te gusta hacer que tus «looks» destaquen cuando los combinas con un calzado tan llamativo como este. El tallaje para estas zapatillas va desde el número 35 al 41.

El modelo top de zapatillas de Bimba y Lola tiene una base de color rosa, pero si te fijas verás que tiene además el detalle de un perro de color azul colocado a cada lado de la bota. Por otro lado, la lengüeta está personalizada con el logo de la firma y la puntera es blanca.

Unas zapatillas que han sido elaboradas con canvas de algodón, sin forro y con una suela de goma a contraste. Un modelo fresco y perfecto para cualquier día de esta temporada de primavera o también para sacarles partido a todo lo que te pongas cuando estés de vacaciones el próximo verano, ya sea unos jeans, unas bermudas o shorts e incluso para llevar con tus faldas y vestidos favoritos.