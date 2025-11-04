El Banco Europeo de Inversiones (BEI) busca financiar con 4.500 millones de euros al sector de la defensa en Europa para el año que viene, según ha adelantado Nadia Calviño, su presidenta, este martes 4 de noviembre. La responsable del banco multilateral europeo ha explicado que el organismo está dedicando el 3,5% de su negocio total este año a financiar dicho sector.

«Vamos a proponer al Consejo (del BEI) que el 5% de toda nuestra financiación dentro de la Unión Europea, que son 4.500 millones, se dedique a seguridad y defensa el próximo año», ha explicado Calviño durante su intervención en la Conferencia Internacional de Banca, que celebra anualmente Banco Santander.

Calviño ha explicado que en un principio el BEI solamente financiaba tecnologías o proyectos «de doble uso». Desde este año, el banco también puede financiar proyectos puramente militares, que son «extremadamente relevantes», según Calviño.

El BEI busca financiar la defensa europea

La responsable del BEI también ha indicado que están trabajando en acuerdos con otras entidades financieras comerciales. Ya disponen de un acuerdo con Deutsche Bank y están trabajando en otro con el propio Banco Santander para proporcionar circulante a las empresas del sector de defensa. Calviño ha indicado que espera que el acuerdo con Santander se cierre antes de fin de año.

En todo caso, la responsable del BEI ha puesto en valor que los accionistas son los 27 Estados miembros de la Unión Europea. «Y eso significa que puedo seguir usando palabras como clima, mujeres, género o financiación al desarrollo, que se están volviendo tabú para muchas otras instituciones multilaterales», ha afirmado.

De hecho, Calviño ha insistido en la importancia de la transición verde para Europa, que no se trata, en su opinión, de algo ideal o algo para las futuras generaciones. «Es un asunto de la competitividad de hoy en día. Tenemos que reducir los precios de la energía y no podemos depender de los productores de combustibles fósiles de la misma forma que lo hacíamos hasta ahora», ha remachado.