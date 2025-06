Hay una operación corporativa que parecía hecha, que contaba con las imprescindibles bendiciones gubernamentales, pero de la que, de repente, nadie sabe nada: la compra de Talgo por un consorcio de Sidenor y el Gobierno vasco. La razón de su paralización sine die es que el banco que se había ofrecido para ser el principal financiador, el BBVA, ha paralizado el crédito para la compra de Talgo. Con ello, pretende presionar al Gobierno para que no impida la OPA sobre el Banco Sabadell, según fuentes conocedoras de la situación.

Como informó en exclusiva OKDIARIO, el presidente del BBVA, Carlos Torres, se ofreció a financiar las operaciones que avalara el Gobierno a cambio de que éste allanara la compra del Sabadell; y la primera de estas operaciones era la de Talgo.

Eso permitió cerrar el acuerdo en febrero entre dicho consorcio y el fondo Trilantic para la venta del 29,7% del capital del fabricante ferroviario. Para el 10% restante que tenía sindicado Trilantic con las familias Oriol y Abelló, la idea era que lo adquiriera la SEPI (y que la CNMV no considerara que hubiera concertación para no tener que lanzar una OPA por el 100%).

Sin embargo, el BBVA empezó a ver que esa buena disposición no era suficiente para mover la postura del Gobierno, muy presionado por sus socios catalanes, Junts y ERC, opuestos desde el principio a la desaparición de un banco catalán. Por eso elevó la apuesta y condicionó la financiación de la operación de Talgo a que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no pusiera condiciones adicionales a las impuestas por la CNMC a la OPA sobre el Sabadell.

Esta situación volvió a cambiar el martes pasado, cuando Carlos Cuerpo, el titular de Economía, elevó al Consejo de Ministros la autorización de la oferta por razones de interés general, como se esperaba. Ahí se abrió la puerta a que el Gobierno ponga condiciones que hagan inviable la operación para el BBVA.

Diálogo Gobierno-BBVA

Entonces se abrió un diálogo en el que el Ejecutivo, de forma extraoficial, planteó a Torres la posibilidad de retirar voluntariamente la OPA, como también adelantó OKDIARIO. A lo que los interlocutores del banco de origen vasco respondieron amenazando con llevar al Gobierno a los tribunales españoles y europeos si imponía condiciones adicionales.

Pero no sólo eso. Según las fuentes citadas, también ha bloqueado la financiación al consorcio de Sidenor (unos 184 millones que pueden ser más en función de ciertas condiciones) hasta que el Gobierno tome una decisión, es decir, como forma de presión para que dicha decisión sea no imponer condiciones o que éstas sean asumibles y no hagan descarrilar la OPA.

Este bloqueo provoca que el PNV, principal promotor y avalista de la operación Sidenor, presione a Sánchez en sentido contrario al de sus socios catalanes, es decir, para que el BBVA se salga con la suya y desbloquee la compra de Talgo. Ésa es la batalla que se va a librar en el próximo mes.