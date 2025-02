Sidenor ha cerrado un acuerdo definitivo para comprar el 29,77% del capital de Talgo al fondo Trilantic, según fuentes conocedoras de la situación. Este acuerdo llega en el último día que había dado de plazo este fondo para recibir ofertas y tras la nueva ruptura de las conversaciones con la polaca Pesa para lanzar una OPA por el 100% del capital.

Según las fuentes, en el acuerdo final, Trilantic ha conseguido una cierta mejora de las condiciones ofrecidas inicialmente por el consorcio de Sidenor, el fondo del Gobierno vasco Finkatuz y las fundaciones BBK y Vital. Así, la parte fija del precio de 4,80 euros por acción ha subido desde 4,15 hasta 4,25 euros.

La oferta se limita al 29,8% para evitar tener que lanzar una OPA por el 100% si supera ese porcentaje, como marca la ley. Esa opción podría haber sido posible con la participación de Pesa en una oferta conjunta -que es lo que se estaba negociando en las últimas semanas-, pero el Gobierno ha rechazado que un accionista extranjero de haga con la mayoría del capital de Talgo, como ocurrió con la OPA lanzada por la húngara Ganz-Mavag.

Precisamente, la ruptura de esas conversaciones fue lo que precipitó la oferta parcial de Sindenor el 6 de febrero, como adelantó OKDIARIO. A esta oferta respondió Pesa con el anuncio de una posible OPA sobre el 100% el sábado pasado día 8, con intención de presionar para retomar las negociaciones.

Ruptura con Pesa

Eso ha ocurrido esta semana, pero de nuevo ha sido imposible alcanzar un acuerdo. Finalmente, Pesa también ha desistido de lanzar una OPA en solitario ante la advertencia del Gobierno de que vetaría una oferta extranjera que no incluyera a Sidenor, al considerar a Talgo una empresa estratégica. Asimismo, el Ejecutivo vasco del PNV ha exigido que el control quede en manos de la vasca Sidenor y que la sede de Talgo quede fijada en Álava.

Así que finalmente no habrá OPA sino sólo la compra de porcentaje de Trilantic. Esta operación deja atrapados en el capital a los socios del fondo, las familias Oriol y Abelló, que controlan otro 10% del accionariado de Talgo a través del mismo vehículo que Trilantic (Pegaso) y que no podrán vender ahora. Esta situación ha provocado la dimisión de José María Oriol Fabra como vicepresidente no ejecutivo de la compañía este mismo viernes. El pacto parasocial con Trilantic por el que uno de ellos no podía vender sin los otros había vencido el 31 de diciembre.

La OPA conjunta, además de haber solucionado estos problemas accionariales, habría permitido aumentar la capacidad de producción de Talgo con Pesa como socio industrial. Ahora mismo, la empresa española está produciendo a plena capacidad, lo que le impide presentarse a nuevos concursos y pone en duda el cumplimiento de los pedidos que tiene en cartera.

Sin embargo, una vez más el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado prioridad a sus propios intereses y a los de sus socios (en este caso el PNV) frente a las necesidades y la mejor solución para la empresa, como ya sucedió con la OPA húngara. Entonces, el veto se fundamentó exclusivamente en razones políticas -«Orban es amigo de Vox»-, aunque se justificó por unjas presuntas relaciones de este consorcio con Rusia.