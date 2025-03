El BBVA está retrasando la financiación de la compra de Talgo por el consorcio de Sidenor y el Gobierno vasco dentro de la negociación que mantiene con el Gobierno central para que, a cambio de este crédito, no ponga pegas a la OPA sobre el Banco Sabadell, según fuentes conocedoras de la situación.

Como adelantó OKDIARIO, BBVA se ofreció a Moncloa para financiar la operación que apadrinaba sobre el 30% de Talgo y, de esta forma, tumbar la OPA alternativa que planteaba la polaca Pesa. Con este gesto, el banco que preside Carlos Torres esperaba ablandar el rechazo del Gobierno a la compra del Sabadell.

Sin embargo, la estrategia no ha terminado de funcionar. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reiteró en el reciente Mobile World Congress que la operación puede suponer una concentración excesiva en el mercado bancario. Además, el BBVA tiene en contra a los socios catalanes de Pedro Sánchez, Junts y ERC.

Por eso, ahora está incrementando la presión sobre el Ejecutivo con este retraso en el cierre de la financiación para la operación de Talgo. «BBVA está dejando correr el tiempo y los de Sidenor (y el Gobierno) se están poniendo nerviosos», explican las fuentes.

Y añaden que «esta actitud de BBVA es porque no hay nada firmado con el Gobierno, claro. Y no se fía de que Moncloa vaya a aceptar sus deseos. Por eso está incrementando la presión». Sidenor también está negociando con Renfe para reducir la multa de 116 millones por el retraso de los trenes Avril. Un portavoz del BBVA no hizo comentarios a esta información.

El Gobierno anunció desde el principio que vetaría la posterior fusión del BBVA y el Sabadell en caso de que la OPA tenga éxito. Pero la presión de Torres se refiere a los acontecimientos que precederán a esa eventual fusión. Para empezar, a la decisión de la CNMC, la autoridad de Competencia, sobre la OPA.

Como también adelantó a OKDIARIO, en principio la CNMC aprobará la oferta con unas condiciones duras por la composición del consejo del organismo, pero éstas dependen de los consejeros afines al Gobierno. Por tanto, si Moncloa suaviza su postura, también lo hará la CNMC. En el mercado, la opinión mayoritaria es que las condiciones serán asumibles, es decir, no serán los suficientemente duras como para que el BBVA abandone la operación.

Ahora bien, después de esta resolución, la llamada fase 2, llegará la fase 3, en la que el Ministerio de Economía, primero, y el Consejo de Ministros, después, pueden endurecer las condiciones que imponga la CNMC. Y el BBVA también quiere influir sobre esta potestad del Gobierno en la OPA sobre Sabadell con la presión sobre la operación de Talgo.

Intentos de BBVA

Como es sabido, el BBVA ha acusado el golpe de efecto de la vuelta de la sede social del Sabadell a Cataluña, precisamente porque desde el banco que preside Josep Oliu notaban una mayor tibieza en la postura gubernamental frente al rechazo frontal a la OPA que había expresado hasta ahora. El BBVA reaccionó prometiendo poner una co-sede operativa en esa comunidad si la OPA tiene éxito, como informó OKDIARIO.

Ya anteriormente, este medio había informado de que el presidente de esta entidad, Carlos Torres, se había ofrecido a Pedro Sánchez para financiar «lo que haga falta» en un intento de arrimar el ascua gubernamental a su sardina.

Anteriormente, ya hizo otros acercamientos al Gobierno, alabando su política económica. Especialmente llamativo fue un acto en el que invitó al propio Sánchez y al presidente de Turquía (país en el que está presente el BBVA), Recep Tayyip Erdogan, en el que Torres se deshizo en elogios sobre ambos. Y tuvo ocasión de departir con el presidente español durante cerca de una hora para tratar de convencerle de las bondades de la OPA.