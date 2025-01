El Banco Sabadell volverá a situar su sede en Cataluña siete años después de abandonarla por el procés independentista, en un guiño al Gobierno de Pedro Sánchez para que mantenga su apoyo a la entidad en su batalla contra BBVA, según fuentes conocedoras de la situación.

«El momentum ha cambiado mucho en Cataluña, ya no influye Junts, sino que la situación desde que está Illa en el Gobierno es diferente», explica una fuente conocedora de la situación. «¿Por qué ahora y no antes? Porque esto no se improvisa de un día para otro, hay que consultarlo y poner de acuerdo a todo el mundo», añade.

Desde el Banco Sabadell no hicieron comentarios a esta información.

Está previsto que la decisión del cambio de sede se tome en el próximo consejo de administración de la entidad, y ésta quedará fijada en su localidad natal, Sabadell, donde estuvo históricamente. Al igual que ocurrió con su traslado a Alicante en 2017, el Sabadell no necesita convocar junta de accionistas para trasladar su sede social.

Según las fuentes consultadas, con esta decisión el Banco Sabadell pretende hacer un gesto a los Gobiernos de Sánchez e Illa para que mantengan el apoyo que han mostrado hasta ahora a la continuidad de la entidad en solitario. Como es sabido, desde el Ejecutivo se ha asegurado que no se va a aprobar la fusión de BBVA y Sabadell en caso de que la OPA hostil tenga éxito, lo que reduciría notablemente los beneficios de la operación para el primero.

Este gesto es más relevante ante la posibilidad cada vez mayor de que el BBVA suba el precio de la OPA, dado que ahora mismo parece estar en vía muerta. De hecho, la prima que otorgaba la oferta de canje se ha vuelto negativa, es decir, la acción del Sabadell vale más en Bolsa que las que ofrece el BBVA a cambio. Esto implica que el mercado espera una mejora del precio (que tendría que incluir una parte en efectivo) o la retirada de la oferta.

Hay cierto recelo sobre una mayor tibieza del Gobierno respecto a la operación, frente a la dureza que había mostrado hasta ahora.

