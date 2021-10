Banco Santander ha puesto en marcha cuatro nuevos programas destinados a estudiantes, profesionales, emprendimientos y PYMES para celebrar el 25 aniversario de Santander Universidades, el área de la entidad que apoya la educación, el empleo y el emprendimiento en todos los países en los que opera el Grupo.

Con este motivo, el banco ha estrenado cuatro nuevas iniciativas: 1.600 Becas Santander | Digital Business – The University of Chicago, un programa diseñado para desarrollar nuevas competencias en modelos de gestión digital; 400 Becas Santander Tech | Emerging Technologies Program by MIT Professional Education, en el que los participantes podrán profundizar en el manejo de las tecnologías innovadoras emergentes más demandadas en las empresas; 1.000 Becas Santander Languages | English to Boost your Career – University of Pennsylvania para reforzar el dominio de la lengua inglesa en entornos profesionales, y el reto global de emprendimiento Santander X Global Challenge | Finance for All, para identificar las startups y scaleups más innovadoras y con mayor potencial de crecimiento en el ámbito de la inclusión financiera.

En la década de los 90, Banco Santander apostó por el apoyo a la educación superior como motor del progreso clave para la creación de sociedades más inclusivas, justas y equitativas y hoy, más que nunca, sostenibles. Una apuesta que se materializó con la creación de Santander Universidades: una iniciativa global, única y pionera, basada en la oferta de oportunidades de educación y empleo para estudiantes y profesionales a través de Becas Santander y para emprendimientos y PYMEs a través de Santander X.

Hoy, estos 25 años de trabajo se traducen en más de 630.000 estudiantes, profesionales, emprendimientos y PYMES ayudados, con más de 2.000 millones de euros invertidos y acuerdos con más de 1.000 universidades e instituciones académicas en 11 países. Una trayectoria que ha hecho merecedor a Banco Santander de múltiples reconocimientos por parte de organismos e instituciones internacionales como la Red Española de Pacto Mundial o la Fundación Varkey, entre otros.

El objetivo de la entidad es seguir reforzando su apuesta, atendiendo las nuevas necesidades del mercado laboral en un contexto de profunda transformación digital y favoreciendo el aprendizaje continuo -o Lifelong Learning-. A través del concepto #NeverStopLearning, continuará trabajando en programas e iniciativas para el desarrollo de competencias ligadas a la mejora de la empleabilidad, uno de los objetivos principales de Santander Universidades.

Para Javier Roglá, director global de Santander Universidades, “la educación es la base para una sociedad más innovadora y competitiva, pero también el motor más importante a la hora de generar progreso y una economía más sostenible. En Santander Universidades estamos muy orgullosos de estos 25 años y tenemos claro que nuestro futuro pasa por seguir evolucionando hacia el fomento del aprendizaje continuo como herramienta fundamental para la mejora de la empleabilidad”.