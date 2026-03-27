Un AVE se ha quedado parado a la altura de Córdoba con olor a quemado y echando humo. Se trata de un Alvia 02384 con destino Madrid-Huelva con llegada prevista a las 22:02 horas. El tren es el mismo modelo que estuvo involucrado en el accidente de Adamuz.

La avería se ha registrado sobre las 21:00 horas cuando el tren se ha quedado parado por un calentamiento en los frenos, provocando que echaran humo. Los pasajeros han sufrido retrasos de una hora y cuarto. Según la información proporcionada por Renfe, la hora de llegada tras la avería ha sido a las 23:17 horas.

«Más de una hora tirados en Córdoba en un Alvia Madrid-Huelva con olor a quemado y echando humo. Sin información, sin explicaciones y con pasajeros preocupados. Esto no es una incidencia: es un riesgo real. ¿Quién asume responsabilidades?», se ha quejado una pasajera.

Más de 1 hora tirados en Córdoba en un #Alvia Madrid–Huelva con olor a quemado y echando humo. Sin información, sin explicaciones y con pasajeros preocupados. Esto no es una incidencia: es un riesgo real. ¿Quién asume responsabilidades? @Renfe @Adif_es pic.twitter.com/TveaTBheLP — ᑭIᒪᗩᖇ ᖇOᗪᖇÍGᑌEᘔ 🇪🇸 (@pilarrod78) March 26, 2026

El AVE que ha quedado parado salía desde la estación de Madrid, Puerta de Atocha, y ha realizado paradas en la estación de tren de Córdoba, Julio Anguita, y en de La Palma Condado. En esta última parada es cuando ha sufrido el calentamiento de los frenos.

El tren es un Alvia modelo 02384, el mismo modelo que sufrió el accidente en Adamuz tras colisionar con otro tren tras el descarrilamiento de este último.

Se trata del segundo tren parado esta semana, después de que quedara parado otro tren a la altura de Lora del Río, en Sevilla, debido a una incidencia técnica. Un apagón provocó que los pasajeros se quedaran sin aire acondicionado y a oscuras dentro del tren.