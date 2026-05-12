Este 12 de mayo, coincidiendo con el Día Europeo de las Pymes, el Gobierno vuelve a poner el foco en las pequeñas y medianas empresas como motor económico del país.

Las pymes, que representan más del 99% del tejido empresarial español y sostienen buena parte del empleo privado, atraviesan una situación límite marcada por el aumento de costes, la presión fiscal, la burocracia y el deterioro de la rentabilidad.

Los datos que celebran desde Moncloa y que utilizan para reivindicar políticas de apoyo y fondos europeos destinados a digitalización, sostenibilidad e innovación no reflejan la realidad de las pymes, que sobreviven al límite.

En los últimos días CEPYME ha advertido de que las microempresas viven una situación “muy preocupante” y de que muchas pequeñas compañías muestran síntomas claros de estancamiento.

La patronal insiste en la necesidad de legislar pensando en las pequeñas y medianas empresas, reduciendo la carga burocrática y el exceso normativo, que introduce mayor rigidez en la gestión empresarial y evitando nuevos incrementos de costes para el tejido empresarial más vulnerable, que además debe afrontar un entorno de gran inestabilidad geopolítica que está repercutiendo ya en subidas de los costes energéticos y de producción.

Según sus últimos informes, el incremento acumulado de costes laborales, energéticos y financieros está golpeando especialmente a los negocios de menor tamaño.

La patronal alerta de que los pequeños negocios soportan un incremento de los costes laborales del 29% desde 2019 y advierte de que una prolongación del conflicto en Irán podría traducirse en más cierres y despidos en las microempresas.

SMI y pymes

Entre el primer trimestre de 2021 y el cierre de 2025, el salario mínimo interprofesional (SMI) aumentó un 22,7% en España, al pasar de 965 euros a 1.184 euros mensuales en catorce pagas.

Durante ese mismo periodo, los costes laborales de las pymes crecieron un 28,7%, según los datos elaborados por la patronal. Sin embargo, CEPYME subraya que el impacto del SMI sobre los pequeños negocios es aún mayor, ya que acumula una subida del 66% desde 2019 y del 86% en la última década.

Estas cifras contrastan con la evolución general del tejido empresarial y, según CEPYME, evidencian las dificultades que atraviesan las compañías de menor tamaño.

Mayor carga fiscal

En este sentido, la agenda de 2026 para las pequeñas empresas y autónomos está marcada por un creciente nivel de complejidad regulatoria, dada la intensa batería de cambios normativos y fiscales que impactan en su operativa diaria.

Las modificaciones previstas afectarán a ámbitos clave como cotizaciones, prestaciones, fiscalidad y obligaciones, lo que exigirá revisar procesos internos y adoptar nuevas soluciones tecnológicas capaces de garantizar el cumplimiento normativo.

Entre los cambios más relevantes destacan la revisión de los regímenes del IVA, la entrada en vigor de nuevos impuestos y la implantación obligatoria del registro horario digital para los negocios con empleados.

Los ‘buenos datos’ de paro

A esto se suman los datos de paro y afiliación correspondientes al mes de abril, que si bien reflejan un resultado positivo, propio de la estacionalidad marcada por la actividad al alza en las actividades turísticas, con un incremento de la afiliación de 223.685 personas y un descenso del paro de 62.668 personas, no ocultan algunos aspectos que resultan preocupantes, especialmente los relativos a la situación de las microempresas y los empresarios sin asalariados.

La afiliación media en los autónomos aumentó un 1,26% interanual, lejos del 2,81% del régimen general (excluido sistema especial agrario y hogar).

Este peor comportamiento relativo es un aspecto muy preocupante en términos de actividad empresarial, dado que los empresarios individuales son el primer escalón del emprendimiento.

Según los datos de la EPA del primer trimestre, el número de empresarios sin asalariados o trabajadores independientes cayó un 3,9% interanual, hasta situarse en 2,16 millones.

En este sentido, CEPYME recuerda que las microempresas y los empresarios individuales son quienes más están acusando los efectos del incremento de costes y de la subida de la inflación, viendo mermada su capacidad de creación de empleo y de continuidad de la actividad.

A ello se suma otro factor de preocupación, derivado de la falta de relevo generacional en un contexto en el que el 50,9% de los empleadores tiene 50 o más años y un 19,5% supera los 60 años.

Cifras que alertan del grave riesgo de destrucción de una parte importante del tejido productivo español, si no se genera un entorno más favorable a la actividad productiva, que haga atractivo el mantenimiento de estas empresas.