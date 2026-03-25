La juez insta a Adif a que aclare la sustitución de 42 metros de carril de la vía en el accidente de Adamuz

La juez del Juzgado de Primera Instancia de Montoro (Córdoba), correspondiente a la plaza número 2, ha ordenado a Adif mediante una providencia que, en un plazo de cinco días, «aclare y complete los hechos y motivos técnicos por los que se procedió a la sustitución del carril de 36 metros de longitud en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2», próximo al lugar donde ocurrió el accidente ferroviario de Adamuz, en el que el domingo 18 de enero perdieron la vida 46 personas y resultaron heridas más de 120.

De acuerdo con información del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la magistrada ha solicitado identificar a la empresa que suministró el carril defectuoso, al responsable de esa empresa que notificó el defecto, así como a la persona que recomendó a Adif llevar a cabo la sustitución preventiva. Asimismo, ha pedido detallar los trabajadores y técnicos de Adif que intervinieron en el manejo del incidente junto con la empresa suministradora y su director técnico, y quién dentro de Adif autorizó finalmente el cambio del carril.

Junto a ello, ha oficiado a la Guardia Civil «para que proceda a la práctica de diligencias de investigación para el esclarecimiento de la sustitución del carril de 36 metros de longitud en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2 y si el supuesto defecto pudo hacerse extensivo a otros cupones de la vía 1 y vía 2 incluidos en los puntos kilométricos que van desde el 321,098 al 315,974».

También, la juez ha dado un plazo de cinco días a Adif para que certifique ante el órgano judicial «que el nuevo carril instalado cuenta con certificado de calidad y demás constancia documental necesaria para asegurar su trazabilidad», además de que «aclare y complemente las causas técnicas que motivaron la sustitución de 42 metros de carril de la vía 2 entre los puntos kilométricos 317,300 y 317,342».