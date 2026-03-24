El presidente de Adif desmiente que se hayan ocultado pruebas tras el accidente en Adamuz: «Es una infamia»

Pedro Marco, presidente de Adif, ha calificado como «infamias» los rumores que, según él, han circulado durante los dos meses posteriores al accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). Asegura que la compañía pública nunca ha manipulado informes ni pruebas, ni ha tratado de interferir en la labor de la justicia.

«Ni hemos modificado informes, ni hemos obstruido la justicia, ni hemos alterado pruebas, ni hemos ignorado las advertencias de los maquinistas, ni estamos terriblemente tensos porque estemos investigados por los fondos europeos», ha declarado este martes en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados. La comparecencia ha sido convocada por él mismo para responder a las preguntas de todos los portavoces parlamentarios.

Estas declaraciones se han producido después de los turnos de los representantes de PP y Vox, quienes han mencionado diversas noticias difundidas en los últimos meses. Marco ha calificado algunas de ellas como falsedades y ha presentado evidencias para desmentirlas.

Respecto a los supuestos cambios en informes previos al accidente, ha explicado que la empresa de ingeniería Ayesa, responsable de inspeccionar las soldaduras del tramo afectado, revisó los documentos y emitió una fe de erratas, sin alterar la información original, afectando únicamente al orden de ciertos códigos QR.

Respecto a la recogida de material sin autorización previa judicial, Marco ha dicho que es una «infamia» el decir que Adif ha recogido pruebas y las ha ocultado, argumentando que tanto la CIAF como la Guardia Civil ya se habían retirado del lugar tras constatar que se habían recogido todas las pruebas. En cualquier caso, retiró elementos a más de 130 metros del accidente y los documentó para ponerlos posteriormente a disposición de la investigación.

En cuanto a las advertencias de los maquinistas, el presidente de Adif ha dicho que apuntaban a la «confortabilidad y fiabilidad», pero no a la seguridad, y que instaban a reducir a 250 kilómetros por hora la velocidad en toda la red. Sin embargo, la línea Madrid-Barcelona ya funciona en su mayor parte a esa velocidad o inferior.

Hipótesis confirmada

El presidente de Adif sí ha confirmado, en parte, una información respecto a la hipótesis de que el carril podría haber estado roto desde el día anterior al accidente, aunque ha dicho que afirmar que esto fue así «es mentira».

Entre los datos entregados por la empresa pública a la CIAF y la policía judicial se encontró una variación en el voltaje del circuito de vía por debajo del umbral, que podría ser coincidente con una ruptura de vía, pero también «con muchas otras cosas».

«Es una variación de aproximadamente 2,2 a 1,5 voltios, cuando el umbral para determinar que hay una ocupación de circuito de vía es un voltio. Este circuito de vía tiene 756 metros. Cualquier chapa de tren o piedra de balasto movida por un tren puede generar esa variación», ha explicado.

«Es cierto que en un porcentaje altísimo, las roturas de carril se evidencian por una ocupación de circuito de vía. Pero ese no es el sistema para detectar una ruptura, sino para determinar el posicionamiento de un tren. Decir que la vía estaba rota es mentira. Nadie puede determinarlo. Hay una incidencia que puede ser coincidente», ha añadido.