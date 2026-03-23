Un AVE averiado se queda tirado a la altura de Lora del Río a oscuras, sin aire y con las puertas cerradas

Una incidencia técnica ha provocado el parón de un tren entre Córdoba y Sevilla, a la altura de Lora del Río. Se trata del AVE 02180 de Madrid a Sevilla con llegada prevista a las 20:39 horas.

La avería del tren, ocurrida sobre las 20:15 horas, ha provocado la falta de fluido eléctrico que ha derivado en un apagón, ocasionando el corte del sistema de aire acondicionado dentro de los coches del AVE. Según varios viajeros, la información que se les ha proporcionado ha sido escasa. «Nos acaban de informar que ha habido una incidencia técnica, sin contarnos cuál», aseguran.

Desde entonces, el tren se encuentra a oscuras, sin aire y con las puertas cerradas debido a la falta del suministro eléctrico. La situación está provocando «que la gente comience a angustiarse». «Nos acaban de decir que no hay previsión del tiempo que puede durar esto», han añadido. Una de las afectadas ha explicado en X que llevan «más de 45 minutos esperando». Adif, por el contrario, no ha aportado información de dicha avería.

Retrasos en los trenes entre Madrid-Sevilla

Renfe, Iryo y Ouigo anunciaron hace un mes la reanudación de sus operaciones comerciales en la línea de alta velocidad entre Madrid y diferentes puntos de Andalucía. Desde entonces se han registrado varias incidencias. El más reciente hace cuatro días por el sobrecalentamiento de un tren de Ouigo.

La circulación del tren fue suspendida a primera hora de la mañana tras detectarse una alarma por un eje caliente, según informó Adif. Posteriormente, se cortó la circulación por la vía contigua. Cinco trenes se vieron afectados con un retraso promedio de 20 minutos. El incidente obligó a cortar unos 30 kilómetros de vía.

Por el contrario, la conexión de alta velocidad que conecta Madrid con Málaga continúa suspendida y no será hasta después de Semana Santa cuando se reabra. Los retrasos de su reapertura se deben al derrumbamiento del talud del AVE a su paso por Álora el pasado 4 de febrero. Las lluvias originaron el colapso del muro en la línea Sevilla-Málaga, que obligó a cortar la circulación hasta la fecha.