El banco estadounidense JP Morgan, que actuó como entidad financiadora de EM&E en su entrada y posterior operativa en Indra, ha reducido progresivamente su participación en la empresa de defensa y tecnología del 15,3% hasta el 5,9% durante la semana pasada, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la entidad financiera, que diseñó la estructura de financiación y derivados ligada a la adquisición de la participación de los Escribano en Indra, así como el proceso vinculado a la posterior desinversión, se ha desprendido de casi un 10% de las acciones que ostentaba en la compañía de tecnología y defensa desde marzo de 2025, cuando tenía un 15,272%, según ha adelantado El Economista.

La semana pasada, y coincidiendo con la venta de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) de su 14,3% en Indra el 5 de mayo, JP Morgan ha ido cada día desprendiéndose de un paquete accionarial, hasta llegar al 5,971% que ostenta en la actualidad.

10,55 millones de títulos en Indra con un valor de casi 531 millones

Hace justo una semana, la firma estadounidense pasó del 15,272% al 11,793%, para, al día siguiente, el miércoles 6 de mayo, vender algo más de un 2% y quedarse en el 9,763% de las acciones de Indra. El jueves, 7 de mayo, JP Morgan decidió desprenderse de otro 2%, hasta el 7,304%, para, finalmente, el viernes quedarse con un paquete accionarial del mencionado 5,971%.

Esto supone que, a día de hoy, la entidad ostenta 10,55 millones de títulos de la multinacional española, que, a valores de mercado actuales, con la acción a 50,32 euros, tendrían un valor de 530,78 millones de euros. Estos movimientos de JP Morgan han coincidido en el tiempo con la operación de venta de EM&E, que puso fin a sus tres años de presencia accionarial en Indra.

La firma familiar de los hermanos Escribano entró en la compañía de defensa el 15 de mayo de 2023 con una participación del 3,4%, que elevó al 8% en noviembre de ese mismo año y, posteriormente, al 14,3% en diciembre de 2024, cuando se convirtió en el principal accionista privado de Indra. Para financiar esta expansión, Escribano contó con el respaldo de la banca internacional.

JP Morgan facilitó los fondos necesarios para que la empresa familiar de Alcalá de Henares pudiera asumir una inversión total que superó los 380 millones de euros.

La venta generó plusvalías de más de 900 millones gracias a la fuerte revalorización que los títulos de Indra han experimentado en estos tres años en Bolsa, de los que se calcula que 200 millones irían a parar a los Escribano y el resto a la entidad financiera.

De hecho, EM&E explicaba en un comunicado a la CNMV que la venta de la totalidad de las acciones de su titularidad en Indra supone «la cancelación del derivado financiero (collar) sobre acciones de Indra, así como la cancelación (una vez se liquide la venta) de la garantía financiera pignoraticia sobre acciones de Indra otorgada en garantía de las obligaciones de EM&E bajo el mencionado collar».