Aldi versiona a Mercadona y vende un plato preparado estrella súper barato

Con el ritmo de vida ajetreado que llevamos en muchas ocasiones, es fácil que apenas tengamos tiempo para cocinar y aunque siempre podemos dedicar un día o dos a preparar los platos que comamos a lo largo de la semana, a veces recurrir a un plato preparado no sólo nos salva la vida sino que además nos permite también descansar un poco. Por ello si deseas poder hacerte con uno de los mejores platos para comer, nada como elegir la novedad que ha lanzado Aldi y que al más puro estilo Mercadona, se trata de un plato preparado estrella súper barato.

Aldi triunfa con su plato preparado al estilo Mercadona

Aldi se ha convertido en una marca sinónimo de éxito gracias a sus increíbles productos de alimentación, y por contar además con las mejores ofertas, pero a todo ello le suma ahora un plato de ensaladilla rusa que nada tiene que envidiar a la que venden en Mercadona y que se ha convertido de hecho, en su plato preparado más vendido últimamente.

Perteneciente a su línea «La cocina de Aldi»; se trata de la Ensaladilla To Go de Aldi es una opción ideal para aquellos que buscan una comida rápida y saludable, lista para abrir y consumir. Esta ensaladilla no contiene gluten, lo que la hace ideal para todos aquellos que padecen alguna intolerancia alimentaria.

El éxito de esta ensaladilla se debe a su sabor único, su frescura y su excelente relación calidad-precio. Es una comida ideal para llevar a la oficina o para disfrutar en un picnic. Un producto que ha podéis encontrar en todas las neveras de Aldi y que se ha convertido en una plato de referencia que ya cuenta con el beneplácito de aquellos que ya la han probado.

Elaborada con ingredientes naturales en los que encontramos: Patata (35,4%) huevo cocido (15,9%), aceite de girasol, atún (11,1%), vinagre

de vino y sal, guisante (5,7%), zanahoria (55%), agua, aceitunas verdes (35%), yema de huevo (yema de huevo pasteurizada y sal). vinagre de

vino blanco y zumo de limón. Conservar en la nevera y una vez abierta debes consumir la ensaladilla en un tiempo que no supere la semana.

El resultado es el de una ensaladilla suave de sabor exquisito que puedes comer sin más, acompañada de los famosos colines, o podrías también extenderla sobre una rebanada de pan.

Si deseas comprar la ensaladilla rusa lista para comer de Aldi, está ahora además de oferta en todos sus supermercados a un precio de 1,29 euros para un envase de 250 gramos.