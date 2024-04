Aunque el aceite de oliva es el tema central en las compras de supermercado de los consumidores, debido a su tendencia alcista en lo que respecta a su precio y que parecía que no tenía esperanzas de cambiar a corto plazo, parece que las lluvias que hemos tenido durante el mes de marzo y también abril, hace avanzar una cosecha quizás más prominente y tal vez por ello, los supermercados, comienzan a establecer ciertos descuentos en el stock actual de aceite de oliva que no podemos desaprovechar. Supermercados como Mercadona, Lidl o Carrefour, comienzan a rebajar el precio de sus aceites de oliva, y entre todos destaca de forma especial Alcampo que ha lanzado una oferta que muchos no van a querer dejar escapar.

Lejos de ver todavía precios de hace apenas dos o tres años, el aceite de oliva virgen se sitúa actualmente en torno a los 9,50 o incluso los diez euros dependiendo de la marca que compremos. Sin embargo en el caso de Alcampo, podemos hablar ahora de una oferta que está dando que hablar ya que se trata de una garrafa de aceite que nos cuesta a menos de 9 euros el litro.

Alcampo tiene la oferta de aceite de oliva que no vas a poder rechazar

Como decimos, durante las últimas semanas, los consumidores hemos sido testigos de una ligera disminución en los precios del aceite de oliva, un producto que durante mucho tiempo mantuvo sus costos elevados, impactando los presupuestos de muchas familias. En este contexto de fluctuaciones de precios, Alcampo ha lanzado una promoción que está captando la atención de todos los amantes del buen aceite. La cadena de supermercados, conocida por sus ofertas competitivas, ha puesto en marcha una campaña que promete ser la solución ideal para quienes buscan calidad a un precio accesible: la garrafa de aceite de oliva virgen de tres litros de la marca Ondoliva por sólo 25,99 euros, es decir, a 8,66 euros el litro.

La tendencia de precios en el mercado del aceite de oliva

El aceite de oliva, esencial en las cocinas de innumerables hogares, ha visto cómo su valor ha oscilado significativamente en el mercado. Factores como la inflación y las condiciones climáticas adversas en regiones productoras clave. De hecho, desde 2021, el precio del aceite de oliva ha crecido un 200,4%, triplicándose en tres años de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE). Y en el caso concreto del último año, ha registrado el mayor incremento de precios, con una subida del 70%. Solo en marzo, aumentó un 3,2% respecto al mes anterior.

Sin embargo, los supermercados comienzan a hacer pequeñas ofertas y aunque para muchos consumidores no supondrán un gran descuento, lo cierto es que vemos como Alcampo ha querido dar un paso más allá y rebajar más que la competencia el precio del litro de aceite de oliva virgen.

Así es el aceite de oferta en Alcampo

De este modo, podemos encontrar ahora en las tiendas de Alcampo, y en su tienda online, esta buenísima oferta de aceite de oliva virgen extra de la marca Ondoliva, reconocida por su excelente calidad y proceso de extracción. Este aceite se obtiene de la primera prensa de aceitunas, asegurando que cada gota conserve todas sus propiedades y sabores naturales. Las variedades de aceitunas utilizadas, como la arbequina, la hojiblanca y la picual, aportan un perfil gustativo complejo, con notas afrutadas y un toque picante que lo distingue de otros aceites en el mercado.

Pero el aceite de oferta en Alcampo de la marca Ondoliva no es sólo ideal por su sabor, sino también por sus aplicaciones culinarias. Con un punto de humo moderado, este aceite es perfecto para aliñar ensaladas o para cocinar a temperaturas medias-bajas. Su capacidad para realzar los sabores lo hace indispensable en la cocina mediterránea y es una opción saludable para aquellos que buscan mantener una dieta equilibrada.

De este modo, y esperamos que no sea durante tiempo limitado, Alcampo ofrece como decimos, la garrafa de 3 litros de aceite de oliva virgen extra Ondoliva a un precio de 25,99 €, lo que se traduce en un costo impresionante de solo 8,66 € por litro. Esta oferta no solo es atractiva por el ahorro que representa, sino también por la oportunidad de adquirir un producto de alta calidad a un precio excepcional.

No lo pienses entonces dos veces porque no vas a poder encontrar una oferta igual en otros supermercados. Alcampo ha demostrado una vez más su capacidad para ofrecer productos de calidad a precios accesibles, haciendo de su última promoción de aceite de oliva virgen extra una oferta difícil de rechazar. Si eres un entusiasta de la cocina o simplemente buscas mejorar la calidad de los ingredientes que utilizas y deseas no tener que renunciar a tu aceite de oliva, esta oferta de Alcampo merece definitivamente una visita. No dejes pasar la oportunidad de disfrutar de un aceite excepcional a un precio inmejorable.