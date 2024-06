Alcampo lo ha vuelto a hacer: la piscina desmontable de 3 metros de largo que cuesta sólo 129 euros

Con el verano ya encima nuestro, es el momento perfecto para comenzar a pensar en cómo disfrutar al máximo del calor y el buen tiempo. No hay mejor manera de hacerlo que sumergirse en una refrescante piscina, y si no tienes una piscina fija en tu hogar, no te preocupes. Las piscinas desmontables como la que ahora te presentamos de Alcampo, son una excelente alternativa para aquellos que desean disfrutar del agua sin necesidad de una gran inversión ni de realizar obras en el jardín.

Alcampo ha lanzado una oferta que no puedes dejar pasar: una piscina desmontable de 3 metros de largo por tan solo 129 euros. Este producto promete ser el éxito del verano, proporcionando diversión y frescura para toda la familia. Ya sea que tengas un amplio jardín o un espacio más reducido, esta piscina se adapta perfectamente, ofreciéndote la posibilidad de disfrutar del verano de la manera más refrescante.

La relación calidad-precio de esta piscina desmontable es inigualable. Por 129 euros, no sólo adquieres una estructura resistente y duradera, sino también una depuradora que asegura que el agua se mantenga limpia y cristalina. Alcampo, conocido por sus productos accesibles y de calidad, ha hecho de esta piscina una opción muy atractiva para quienes buscan una solución económica y eficiente para combatir el calor.

Alcampo tiene la piscina que triunfará este verano

La piscina desmontable BESTWAY, disponible en Alcampo, cuenta con unas dimensiones de 3,00 x 2,01 x 0,66 metros. Su forma rectangular la hace ideal para instalar en diferentes tipos de jardines y patios. La estructura de esta piscina está fabricada con metal, lo que garantiza una gran durabilidad y resistencia a lo largo del tiempo. Además, su montaje es sencillo y rápido, permitiéndote tenerla lista en muy poco tiempo para empezar a disfrutar.

Eficiencia de la depuradora

Uno de los grandes atractivos de esta piscina es la depuradora incluida. Con un rendimiento de 1.249 litros por hora, esta depuradora mantiene el agua en condiciones óptimas para el baño. La bomba suministrada tiene una potencia de 16 W y cuenta con un filtro de cartucho que facilita el proceso de limpieza del agua. Esto asegura que la piscina esté siempre lista para ser usada, sin necesidad de complicados procesos de mantenimiento.

Espacio y capacidad

La piscina ofrece una capacidad de 3,3 metros cúbicos de agua útil, lo que se traduce en suficiente espacio para que varias personas puedan disfrutar al mismo tiempo. La profundidad de 0,66 metros es perfecta tanto para adultos como para niños, permitiendo que todos los miembros de la familia puedan refrescarse y jugar de manera segura.

Accesorios incluidos

Además de la depuradora, esta piscina incluye una escalera que facilita el acceso y salida del agua, especialmente útil para los más pequeños o personas mayores. Los refuerzos adicionales de la estructura aseguran que la piscina se mantenga estable y segura en todo momento, incluso durante los juegos más activos.

Beneficios Adicionales

Optar por una piscina desmontable como la que ofrece Alcampo tiene múltiples beneficios. No solo es una opción económica, sino que también permite un gran ahorro de espacio. Al finalizar el verano, puedes desmontarla y guardarla sin problemas, liberando espacio en tu jardín o patio. Asimismo, la facilidad de montaje y desmontaje hace que sea una opción muy práctica para aquellos que no quieren comprometerse con una instalación permanente.

Cuidado de la piscina Bestway de Alcampo

Para garantizar que tu piscina desmontable BESTWAY se mantenga en perfectas condiciones durante todo el verano, es importante seguir algunos consejos de mantenimiento:

Limpieza regular : Asegúrate de limpiar la piscina regularmente. Retira hojas, insectos y otros desechos con una red de mano. Usa la depuradora para mantener el agua clara y libre de impurezas.

: Asegúrate de limpiar la piscina regularmente. Retira hojas, insectos y otros desechos con una red de mano. Usa la depuradora para mantener el agua clara y libre de impurezas. Uso de productos químicos: Mantén el equilibrio químico del agua utilizando productos específicos como cloro y alguicidas. Esto evitará la formación de algas y bacterias, asegurando un ambiente seguro para el baño.

Mantén el equilibrio químico del agua utilizando productos específicos como cloro y alguicidas. Esto evitará la formación de algas y bacterias, asegurando un ambiente seguro para el baño. Protección del agua: Cubre la piscina con una lona cuando no esté en uso. Esto protegerá el agua de la suciedad y reducirá la evaporación, manteniendo la piscina en mejores condiciones.

Y cuando el verano llegue su fin, es hora de desmontar y almacenar tu piscina para que esté lista para el próximo año. Aquí tienes algunos pasos para hacerlo de manera efectiva:

Drenaje completo : Vacía completamente la piscina. Puedes usar una bomba de agua para acelerar el proceso.

: Vacía completamente la piscina. Puedes usar una bomba de agua para acelerar el proceso. Limpieza a fondo : Limpia todas las partes de la piscina, incluyendo las paredes y el fondo. Asegúrate de que no queden residuos ni agua en el interior.

: Limpia todas las partes de la piscina, incluyendo las paredes y el fondo. Asegúrate de que no queden residuos ni agua en el interior. Secado completo : Deja secar todas las partes de la piscina al aire libre antes de guardarlas. Esto evitará la formación de moho y malos olores.

: Deja secar todas las partes de la piscina al aire libre antes de guardarlas. Esto evitará la formación de moho y malos olores. Desmontaje cuidadoso : Sigue las instrucciones del fabricante para desmontar la estructura de manera segura. Guarda todas las piezas en un lugar seco y protegido.

: Sigue las instrucciones del fabricante para desmontar la estructura de manera segura. Guarda todas las piezas en un lugar seco y protegido. Almacenamiento adecuado: Coloca todas las partes de la piscina en su caja original o en una caja adecuada, y guárdala en un lugar fresco y seco hasta el próximo verano.

En resumen, la piscina desmontable BESTWAY de Alcampo es una excelente inversión para este verano. Con sus 3 metros de largo y un precio de solo 129 euros, ofrece una combinación perfecta de calidad, funcionalidad y accesibilidad. No esperes más para disfrutar del verano de la manera más refrescante y divertida.