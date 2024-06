García Ortiz ordena a la fiscal pedir la amnistía para los CDR terroristas que afrontan 248 años de cárcel

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha posicionado a favor de amnistiar a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por pertenencia a organización terrorista. Su criterio coincide con el impuesto por la Fiscalía General del Estado, que dirige Álvaro García Ortiz. El fiscal general, elegido a dedo por Pedro Sánchez, manifestó tras la Junta de Fiscales que se debía amnistiar a los independentistas y los fiscales que tengan entre sus causas fijar posiciones sobre la amnistía deberán informar al jefe del Ministerio Fiscal sobre su criterio al ser una cuestión de especial importancia. La fiscal así lo ha hecho y ha decidido que en el caso de los CDR terroristas hay que aplicar la amnistía. En noviembre de 2023 ya pidió que los procesados debían cumplir hasta 27 años en prisión, lo que se traduce a un total de 248 años de cárcel para los independentistas más violentos.

Los CDR fueron propuestos para juicio en noviembre de 2023 por el instructor del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón. Los magistrados de la Sección Tercera avalaron la decisión adoptada por el instructor contra los presuntos miembros de un núcleo radical de los CDR que estaban dispuestos a usar la violencia para conseguir la independencia de Cataluña. De este modo, la Sala, presidida por Félix Alfonso Guevara e integrada por los magistrados Francisco Javier Vieira y José Pedro Vázquez, fijó el pasado mes de abril la vista de previo pronunciamiento que se trataba del primer paso antes de abrir juicio oral.

La defensa de uno de los CDR, Alexis Codina, pidió la suspensión por baja médica y se acordó la misma señalando como nueva fecha este 27 de junio. Además, la defensa de Xavier Monge también solicitó que se les aplicara la Ley de Amnistía, aunque en ese momento aún no había entrado en vigor, ahora con el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) han vuelto a pedirla.

La fiscal, sin embargo, ha dicho que procede amnistiarles: «Ninguno de los hechos objeto de acusación se incardinan en los citados supuestos excluidos de la amnistía, que no admite otra interpretación que la gramatical, dado que la misma no ofrece duda y en conjunción con la finalidad perseguida por el legislador, expresada en la Exposición de Motivos de la citada norma». Y concluye: «Por tanto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional considera procedente la aplicación al presente caso de la ley declarar que concurre la amnistía como artículo de previo pronunciamiento y la declaración de la extinción de la responsabilidad criminal de los acusados».

248 años

Previamente a esta vista, en noviembre de 2023, la Fiscalía pidió sentar en el banquillo a Eduard Garzón, Esther García, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Delgado por delitos de pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito o fabricación de explosivos; y estragos, este último en grado de tentativa. El Ministerio Fiscal también señaló a Ferrán Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero únicamente por el delito de pertenencia a organización terrorista.

Según la investigación judicial llevada a cabo en la Audiencia Nacional, este grupo formaba dentro de los CDR el denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula integrada por un núcleo radicalizado compuesto por individuos procedentes de diferentes CDR. La creación del ERT vendría motivada por la necesidad de contar en el seno de los CDR con un grupo clandestino formado por individuos de la máxima confianza que se mostraran totalmente entregados a «la causa» para encargarles las acciones más sensibles. Pese a sus acciones violentas, los CDR han pedido que se les aplique la Ley de Amnistía que Pedro Sánchez pacto con las fuerzas políticas independentistas para lograr su investidura.

Amnistía en la Audiencia

La de los CDR no es la única causa pendiente en la Audiencia Nacional sobre la que la Fiscalía se ha tenido que pronunciar sobre cómo aplicar la Ley de Amnistía. El tribunal también tiene abierta la instrucción de Tsunami en la que se investiga la respuesta violenta a la sentencia del procés de grupos de ciudadanos organizados. El fiscal encargado de tomar esta decisión fue Miguel Ángel Carballo, que ha sido premiado por García Ortiz con la Fiscalía Provincial de Ciudad Real tras posicionarse en causa Tsunami contra que los independentistas fueran procesados por terrorismo. Meses antes, el fiscal estaba de acuerdo con incluir este delito.

El cambio de criterio también le ha llevado a presentar un escrito final en el que pide que se aplique la amnistía en Tsunami de acuerdo con el criterio de su jefe García Ortiz. «Pese a la calificación mantenida por el instructor y contradicha por este Ministerio, considerando los hechos como terrorismo, no se aprecia que los hechos hayan, ni hipotéticamente, causado de forma intencionada graves violaciones de los derechos humanos en particular los regulados en el artículo dos y 3 del Convenio para la Protección de Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales que se refieren, como es sabido, al derecho a la vida y al derecho a no sufrir torturas ni tratos degradantes. Por todo lo expuesto y conforme a la amnistía procede declarar la extinción de la responsabilidad penal», señala el fiscal en su escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO.