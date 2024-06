¿Quién no ama la sandía? En verano es una de las frutas más populares por su sabor dulce y su increíble poder refrescante. Rica en agua y baja en calorías, es perfecta incluso si estás a dieta, pero necesitas saber la cantidad adecuada para comer cada día. Esta deliciosa y dulce fruta está compuesta mayoritariamente por agua, alrededor de un 95%, y sales minerales. 100 gramos de producto aportan sólo 16 calorías, incluso aquellos que están a dieta y siguen una dieta estricta pueden disfrutarlo con extremo placer. Sin embargo si deseas saber qué cantidad justa debes comer de sandía para no engordar, toma nota porque te lo desvelamos a continuación.

La cantidad de sandía que debes comer

Comer una deliciosa loncha de sandía durante los calurosos días de verano es realmente placentero, de hecho inmediatamente da una increíble sensación de frescura. Sin embargo, como con cualquier alimento, no es bueno excederse, a pesar de que el aporte calórico es muy bajo. En los siguientes párrafos te desvelamos la cantidad adecuada de sandía que debes comer todos los días para no engordar y evitar tener que lidiar con un posible efecto secundario. Muchos no saben que la sandía entre los diversos beneficios que aporta al organismo es que también es buena para el corazón. De hecho, esta fruta contiene licopeno, una sustancia que posee importantes cualidades beneficiosas para el sistema cardiovascular.

Como ya se ha dicho varias veces, su aporte calórico es muy bajo, pero también es bueno saber que tiene un contenido en fibra muy alto. Es precisamente el alto contenido en fibra lo que te hace sentir esa fuerte sensación de saciedad cuando comes una gran rebanada de sandía.

Esta fruta es excelente para comer en el desayuno y como tentempié para una merienda deliciosa y refrescante, pero siempre será mejor comerla entre comidas. En cuanto a la cantidad diaria , la considerada ‘adecuada’ es de 200 gramos . Sin embargo, las personas que padecen diabetes o tienen problemas digestivos necesitan reducir esta cantidad.

Si te excedes en la cantidad, podrías tener un efecto secundario molesto . ¿Cual? La sandía, si se ingiere en grandes cantidades, podría provocar distensión abdominal , por este motivo no se debe exceder la dosis diaria recomendada. Además, esta fruta siempre debe acompañarse con alimentos bajos en azúcar y carbohidratos.

Comer sandía de la forma correcta, por lo tanto, traerá importantes beneficios a tu organismo y no tendrás que lidiar con esa molesta y tan odiada sensación de ‘barriga hinchada’.