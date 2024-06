El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido este jueves al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, después de que el político socialista negase que fuera vinculante el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que se incluía un cambio en el sistema de elección de sus vocales. Si el PSOE no vota que los jueces elijan a los jueces, «Europa hablará», ha indicado el presidente de la formación con sede en la madrileña calle de Génova.

El dirigente del PP ha espetado a Bolaños que «esa ley se vota en su totalidad o no se hará». A ojos del líder popular, «el acuerdo es muy claro». Y ha aclarado que la reforma de la elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces se debe «tramitar la ley simultáneamente a la lista de magistrados y juristas que componen el Consejo». Ha aclarado que se ha acordado «tramitarla y aprobarla en el mismo pleno».

Feijóo ha rememorado que cambio en la forma de escoger a los vocales del CGPJ «es una de las cuestiones» que «más tiempo» les llevó «redactar y consensuar». «El Consejo tiene un mandato imperativo» de emitir una «propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial» que luego apruebe el Parlamento, recogía el acuerdo. Todo ello, para que los jueces que conforman el CGPJ sean nombrados por sus pares.

El ex presidente de la Xunta de Galicia ha explicado que el Consejo «tiene que hacer eso» y que «sería sorprendente» que no acabasen haciéndolo, como ha insinuado Bolaños. El líder del PP ha considerado que sería chocante no actuar si se acaba dando inacción por parte de los nuevos vocales.

Feijóo ha advertido a Bolaños en EsRadio que «Europa hará su informe del Estado de Derecho» en el mes de julio, y que, por tanto, el Gobierno debe cumplir con su palabra. «Europa se ha quedado con el texto y tienen una copia firmada por el señor Bolaños y el señor Pons», en alusión a Esteban González Pons, vicesecretario de Acción Institucional del PP.

Además, el presidente de la formación de Génova ha admitido que «si Europa no estuviese a punto de firmar el informe de Estado de Derecho que tiene que emitir en este mes de julio, probablemente el Gobierno no hubiese querido firmar esto».

«Es evidente que si Europa no hubiera estado en esta mesa, esto no hubiese salido», ha reflexionado el líder popular. La vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia, Věra Jourová, fue intermediaria en la negociación entre el PP y el PSOE en Bruselas.

Las palabras de la polémica

Bolaños negó que fuera «vinculante» el acuerdo firmado con el PP en el que se pacta un nuevo sistema de elección de los magistrados que componen el CGPJ. El PSOE pactó con los populares que los nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueces redactaran un borrador para que los magistrados que formaran parte del Consejo fueran nombrados por sus pares. Ese texto luego tendría que ser aprobado por el Congreso y el Senado. Sin embargo, este miércoles, el ministro de Justicia dio un paso atrás.

Preguntado si desde el PSOE «se comprometen a impulsar lo que el Consejo les proponga o se comprometen sólo a escuchar y después ya veremos», Bolaños respondió que el texto que remita el CGPJ «no es vinculante». «Las Cortes Generales son las que tienen la iniciativa legislativa igual que la tiene el Gobierno», añadió el titular de Justicia.

«Al nuevo consejo se le da un plazo de seis meses para que analice las legislaciones de otros países, vea si hay forma de mejorar el formato y haga una propuesta que tiene que ser aprobada por tres quintos. Eso se remitirá al Gobierno, al Senado y al Congreso», detalló el político socialista en una entrevista en Cadena SER.