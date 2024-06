El Tour de Francia, la gran competición de ciclismo de la temporada ya está aquí. La edición de 2024 de la principal carrera por etapas del calendario UCI contará con el aliciente de vivir una nueva disputa entre los dos grandes vueltómanos del momento, un duelo entre Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard que se espera trepidante y con varios actores secundarios de relevancia, entre ellos españoles como Enric Mas, Juan Ayuso o Carlos Rodríguez. Con 21 etapas entre las que destacan dos contrarrelojes y cuatro llegadas en alto, repasamos el recorrido y otros detalles del Tour de Francia 2024.

La Grande Boucle, como se conoce también al Tour de Francia, se inicia en 2024 en Italia, país que vuelve a destacar en el panorama ciclista internacional semanas después del término de su gran carrera, el Giro de Italia. Ahí, venció el que es, para muchos, el gran favorito para coronarse también en el Tour, un Tadej Pogacar que busca el doblete y para ello tendrá que desbancar al vigente campeón, Jonas Vingegaard. El danés de Visma -Lease a Bike sufrió una grave lesión que le ha mantenido en duda, pero parece que llega en condiciones de luchar por todo hasta Niza.

En el plano de los españoles, lo más destacado es el debut de Juan Ayuso, quien formará parte de la nómina de gregarios de Tadej Pogacar en el UAE, pero también la reválida de Carlos Rodríguez, el otro joven valor nacional, y por supuesto la presencia de Enric Mas, quien vuelve al Tour tras la caída que le llevó a abandonar en 2023. Clásicos como Jonathan Castroviejo, Pello Bilbao o Ion Izagirre también estarán en la línea de salida del Tour 2024.

Todas las etapas del Tour de Francia 2024

Etapa 1 – 29 de junio: Florencia -Rimini / 206 Km

Etapa 1 Tour de Francia

Etapa 2 – 30 de junio: Cesenatico-Bolonia / 199,2 Km

Etapa 3 – 1 de julio: Plaisance-Turín / 230 Km

Etapa 4 – 2 de julio: Pinerolo-Valloire / 139,6 Km

Etapa 4 Tour de Francia

Etapa 5 – 3 de julio: Saint Jean de Maurienne – Saint-Vulbas / 177,4 Km

Etapa 6 – 4 de julio: Macon – Dijon / 177,4 Km

Etapa 7 – 5 de julio: Nuits-Saint-Georges – Gevrey-Chambertin / 25,3 Km. (CRI)

Etapa 8 – 6 de julio: Semur en Auxois – Colombey les deux Églises / 183,4 Km.

Etapa 9 – 7 de julio: Troyes – Troyes / 199 Km

Etapa 10 – 9 de julio: Orleans – Saint Amand Montrond / 187,3 Km

Etapa 11 – 10 de julio: Évaux les Bains – Le Lioran / 211 Km

Etapa 12 – 11 de julio: Aurillac – Villeneuve sur Lot / 203,6 Km

Etapa 13 – 12 de julio: Agen – Pau / 165,3 Km

Etapa 14 – 13 de julio: Pau – Saint Lary – Soulan Pla d’Adet / 165,3 Km

Etapa 14 Tour de Francia

Etapa 15 – 14 de julio: Loudenvielle – Plateau de Beille / 197,7 Km

Etapa 15 Tour de Francia

Etapa 16 – 16 de julio: Gruissan – Nimes / 188,6 Km

Etapa 17 – 17 de julio: Saint-Paul Trois Chateaux – Superdévoluy / 178 Km

Etapa 18 – 18 de julio: Gap – Barcelonette / 179,8 Km

Etapa 19 – 19 de julio: Embrun – Isola 2000 / 144,6 Km

Etapa 19 Tour de Francia

Etapa 20 – 20 de julio: Niza – Col de la Couillole / 132,8 Km

Etapa 20 Tour de Francia

Etapa 21 – 21 de julio: Mónaco – Niza / 33,7 Km. (CRI)

Etapa 21 Tour de Francia

De dónde sale el Tour de Francia y por qué empieza en Italia

El Tour de Francia 2024 tiene pactada su salida en Italia, un país con gran tradición ciclista y que contará con las tres primeras etapas al completo en su territorio y una cuarta, la primera de montaña, con un paso hasta Francia a través de los Alpes. La primera etapa del Tour tendrá inicio en Florencia y acabará en Rimini.

Por qué el Tour de Francia no acaba en París

El final del Tour en los Campos Elíseos de París no se dará en el año 2024, donde se «rompe con la monotonía» tal y como indicó la organización, y la Grande Boucle no acabará con una gran etapa llana si no con una contrarreloj que partirá desde Monaco y acabará en el Paseo de los Ingleses de Niza. El motivo por el que no acabará en París el Tour de Francia por primera vez en la historia es la celebración de los Juegos Olímpicos de París, en los días posteriores.

Cuántos km tiene el Tour de Francia 2024

La edición de 2024 del Tour de Francia tendrá un recorrido en el que atraviesa hasta cuatro países, empezando en Italia, con una breve incursión en San Marino, antes de pasar a Francia y acabar, en la última etapa, con otro paso por un pequeño estado vecino, en este caso Mónaco. En total, serán cuatro finales en alto en siete etapas de montaña y 59 kilómetros contrarreloj en un recorrido total de 3.492 kilómetros en 2024.

Cuántos corredores hay en el Tour de Francia

En la edición de 2024 serán un total de 176 corredores los que tomen la salida en el Tour de Francia, donde 22 equipos alinearán a ocho ciclistas cada uno, en busca de la gloria en la clasificación general o en cualquiera de las etapas del trazado.