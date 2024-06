Mario Picazo no duda y manda el aviso más inesperado: el giro radical que acompaña a la llegada del verano

El aviso más inesperado de Mario Picazo nos sumerge en un giro radical que acompaña esta llegada del verano. Cuando ya estamos en esta estación del año nos damos cuenta de que estamos viviendo un momento realmente fuer de lugar con un fenómeno meteorológico totalmente fuera de lugar que nos aleja de lo que sería habitual en esta época del año. El sol y la playa se van a quedar en un segundo plano si nos fijamos en la previsión del tiempo de Mario Picazo.

Llega este inesperado giro de guion nos hace retroceder en el tiempo. Terminaremos el mes de junio y habremos entrado totalmente en el verano con un cielo y una temperatura de lo más primaveral. Si aún no has sacado la chaqueta del coche, no lo hagas, de la misma forma que debes tener a mano el paraguas, debes tener cerca este elemento para hacer frente a un marcado descenso de las temperaturas. La peor previsión del tiempo de estos días se hace realidad, llega el frío y el calor en estas jornadas que nos servirán para despedir este mes.

El aviso de Mario Picazo pone los pelos de punta

Ha llegado el verano, pero parece que no terminaremos de ver la llegada de un cambio radical de tiempo. No será el momento de sacar el bañador y de empezar a pensar en esas vacaciones de sol y playa que queremos empezar a ver llegar, sino que estaremos ante todo lo contrario.

Parece que estos días del mes de junio nos van a dar donde más duele, dejando en pausa el verano y activando una nueva DANA que nos traerá precipitaciones e inestabilidad en gran parte del territorio. Será cuestión de empezar a prepararnos para empezar de nuevo ante una nueva etapa que puede marcar la diferencia.

Las lluvias son una realidad en este mes de junio que parece que da paso a una situación radicalmente distinta a la que arrastraríamos. Con ellas despediremos esas temperaturas extremadamente altas que llegan con mucha fuerza y que acabarán siendo el origen de algunos momentos cambiantes.

Se acerca el cambio que no querríamos ver a la entrada del verano y que Mario Picazo nos explica con pelos y señales desde el canal de El tiempo. Si estás pendiente de la operación salida para empezar las vacaciones, estos datos te interesan.

Este giro radical acompaña la llegada del verano

Hemos visto llegar el verano por todo lo alto y se ha convertido en una auténtica novedad en todos los sentidos. En el calendario nos pone que estamos despidiendo el mes de junio, aunque la realidad es que estamos ante un cambio importante que podemos empezar a ver llegar en estas próximas horas.

Los mapas del tiempo que analiza Mario Picazo no dejan lugar a dudas: «veremos un aumento de la nubosidad en zonas del oeste peninsular con nubes cada vez más compactas generadas por el aire frío en altura. Dado que el embolsamiento de aire frío llega por el oeste de la península, las precipitaciones irán avanzando desde el oeste ya el martes hacia el norte y este a lo largo de la semana. Las más copiosas se podrían registrar entre el norte y zonas del interior de la península, aunque dependerá de la trayectoria exacta que siga la DANA estos próximos días. En algunos casos las precipitaciones pueden ser intensas de manera local y acompañadas de granizo y aparato eléctrico. Para la recta final de la semana se espera que vayan remitiendo a medida que el aire frío se vaya retirando de sur a norte, aunque aún se esperan precipitaciones principalmente en zonas de la mitad norte peninsular».

Las temperaturas se van a desplomar estas próximas jornadas: «En el apartado de temperaturas vamos a notar cambios importantes pasado el ecuador de la semana. Los primeros días veremos máximas superando los 30ºC en bastantes capitales, con algunas del sur oscilando entre los 35ºC y los casi 40ºC. A ese calor veraniego habrá que sumar las noches tropicales en muchas ciudades donde el mercurio no bajará de los 20ºC».

A partir de hoy mismo veremos los termómetros cambiar las cifras que tenían hasta ahora de forma radical: «Los cambios los iremos notando sobre todo entre el miércoles y el jueves, con temperaturas que en algunas ciudades pueden llegar a bajar cerca de 10ºC. Serán valores anómalamente fríos que se quedarán bien por debajo de la media para esas fechas de finales de junio. Además, con el ambiente lluvioso y tormentoso de esos días, la sensación de fresco será incluso mayor». Será mejor ir siguiendo esta previsión del tiempo para afrontar un verano que se está presentando muy atípico a las puertas del gran cambio que estamos a punto de vivir.