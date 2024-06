Quién es Anuel AA: su edad, su pareja actual, su verdadero nombre y por qué fue a la cárcel

Anuel AA está en un gran momento de su carrera en estos momentos, tanto que se ha convertido en uno de los invitados estrella de El Hormiguero. Esta es su polémica vida que le ha llevado a ser ex pareja de Karol G y a dar con sus huesos en una cárcel durante meses.

Su mayores seguidores seguro que saben que su nombre real es Emmanuel Gazmey Santiago, aunque en todo el mundo es conocido por su nombre artístico. El puertorriqueño nació en el año 1992 en seno de una familia que ha estado ligada al mundo de la música desde siempre, ya que su padre ha sido músico y ahora es un importante directivo del sector.

José Gazmey es un mito en la industria musical de su país después de haber sido uno de los mejores bajistas de la historia. Su experiencia le llevó a años más tarde a ser vicepresidente de la división puertorriqueña del departamento de A&R en Sony Music Puerto Rico, puesto que ocupó hasta que fundó su propia compañía.

Gazmey Music le sirvió para dar un empujón a la carrera de Anuel AA, donde sacó sus primeros temas llenos de letras duras y con referencias al sexo, las drogas y por las que fue acusado de machismo y homofobia. Pese a las críticas consiguió una gran legión de fans que seguían sus pasos, incluso cuando su vida se paró por completo.

Con solo 14 años ya escribía sus primeras letras, algo que le sirvió para dar sus primeros pasos como artista subiendo sus canciones a las redes sociales antes de que su padre le ayudase a dar un importante paso en su carrera. Pese a que tiempo más tarde tuvo problemas con las autoridades, Emmanuel tuvo una educación en las mejores escuelas y alejado de la marginalidad, aunque más tarde todo se complicó en su vida.

En el año 1026 fue detenido a la salida de una discoteca. Allí la policía le encontró con tres pistolas -una de ellas robada-, nueve cargadores y 152 balas en su poder, por lo que tuvo que responder ante la Justicia por tenencia ilícita de armas.

No fue hasta el año 2017 cuando se decretó su condena, ya que el Tribunal Federal de Puerto Rico lo sentenció a 30 meses de prisión, la menor posible. Pese a la gravedad de los delitos, tras 10 de meses fue puesto en libertad por buen comportamiento.

Su padre y su mánager supieron mantener la calma y aprovechar la oportunidad de que tras ser libre no tardase en grabar un disco. Durante sus meses privado de libertad estuvo concentrado en crear canciones y nada más salir pudo sacar un disco completamente nuevo que le llevó a lo más alto. Letras más suaves y colaboraciones con grandes artistas le hicieron llegar al público más amplio, cambiando por completo su imagen.

Su relación con Karol G

Fue gracias a una de esas colaboraciones como conoció a Karol G, con la que se llegó a comprometer solo unos meses después y se convirtieron en una de las parejas más seguidas del mundo. Durante su tiempo juntos publicaron canciones como Secreto y Culpables, aunque en 2021 todo se acabó ante rumores de todo tipo.

La pareja actual de Anuel AA

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

Pero el currículum amoroso de Anuel AA no ha parado ahí, ya que solo unos meses después de la ruptura con la colombiana se casó con la también cantante Yailin La Más Viral. Lo suyo solo duró unos meses, ya que en 2023 rompieron. Con ella no tuvo hijos, pero sí que es padre de tres niños que han nacido fruto de otras relaciones en el pasado y que no han sido mediáticas.

Actualmente mantiene una relación con Laury Saavedra, una misteriosa mujer venezolana afincada en Miami de la que poco se sabe, aunque muchos apuntan a que es modelo.