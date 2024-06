Jorge Rey se desmarca de lo que dicen los demás y nos advierte de algo que quizás hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta. Estamos ante un adolescente que en su día decidió sorprender al país dejando muy claro qué es lo que nos esperaba con Filomena. Un episodio histórico en cuanto al tiempo se refiere que nos permitió conocer un poco más a un Jorge Rey que no necesitaba grandes mapas del tiempo para saber qué estaba a punto de pasar.

El estudio de las cabañuelas es lo que ha llevado a este joven a una serie de elementos que son esenciales en el día a día. Tendremos que empezar a prepararnos para vivir un verano que no será como esperábamos. Este sistema tradicional nos ha dado una serie de elementos que son claves para poder entender un tiempo que deja algunos elementos esenciales fuera de lugar. Las señales de la propia naturaleza son las que nos marcan lo que está por llegar en estos días que dejamos atrás. Son días de inestabilidad que vemos reflejados en una serie de detalles en los que se fija Jorge Rey.

Lo que llega no es lo que los demás dicen

La meteorología no deja de ser estadística, es decir, se basa en unos modelos matemáticos que pueden ser o no correctos. Lo que queremos empezar a visualizar es una situación que irá en aumento o que se convertirá en una mera anécdota. Puede ser que se cumplan estas estadísticas o que no, pero en esencia, cuantas más posibilidades de que sucede una cosa, más formas de que así sea.

Es decir, estamos ante una manera de predecir el tiempo que se diferencia de un Jorge Rey que emplea sistemas tradicionales que pueden llegar a ser los que empiecen a cambiar por completo la situación. Unas hormigas que lo que hacen es esconder su nido indican que puede llegar más agua de lo que nos imaginaríamos. Sin duda alguna estamos ante un giro radical que puede ser el que nos acompañe en estos días.

Jorge Rey admite y lleva advirtiendo desde hace semanas de que llegará más agua en este mes de junio. Pero alejará por completo una inestabilidad que parece que no se prolongará en julio, sino todo lo contrario, será el momento de empezar a ver llegar lo peor de un verano en el que las altas temperaturas son una realidad.

Esta es la previsión del tiempo de la que Jorge Rey no tiene dudas

A medida que nos enfrentemos a un cambio de tiempo, tendremos por delante un giro radical de los acontecimientos que son claves y que quizás no tenemos en mente. Habrá llegado el momento de empezar a ver una previsión del tiempo para una operación salida que puede ser histórica. La AEMET ya tiene una terrible previsión para este cambio de mes que estamos a punto de vivir.

Esta previsión del tiempo no deja lugar a dudas: «Con incertidumbre en cuanto a la trayectoria, es probable que una DANA siga afectando a la Península con abundante nubosidad y chubascos acompañados de tormenta, desplazándose de sur a norte por gran parte del territorio. Pueden ser localmente fuertes en zonas del sur, centro, interior, noroeste, norte del sistema Ibérico y alto Ebro y, a últimas horas, interior este y sudeste, remitiendo en general desde el sur. Localmente, pueden ir acompañadas de granizo. No se esperan en litorales del sudeste, extremo nordeste, Melilla y Baleares, donde predominarán intervalos de nubes altas. En Canarias se esperan intervalos nubosos en los nortes, con baja probabilidad de precipitaciones débiles dispersas y poco nuboso en el resto».

Las temperaturas empezarán a bajar en gran parte del territorio: «Se espera calima en niveles altos en la mitad oriental y Baleares, tendiendo a disminuir, así como brumas y nieblas matinales en interiores de Galicia, Cantábrico y aledaños. Se espera un descenso casi generalizado de las temperaturas, localmente notable en las máximas en zonas del centro. Aumentarán ligeramente en zonas del área mediterránea y Canarias. Máximas aun así elevadas en el medio Ebro y depresiones del nordeste».

Los vientos también harán acto de presencia en estas próximas horas activando una serie de alertas que debemos conocer antes de salir de casa: «Predominarán vientos del oeste y sur en el sur del Mediterráneo y sudoeste peninsular. Soplará viento del sudeste en el norte del área mediterránea y en el medio y bajo Ebro, del noroeste en el alto Ebro y de componentes norte y este en el Cantábrico, meseta Norte y, con intervalos de fuerte, en litorales de Galicia. En Canarias soplará un alisio moderado». Será cuestión de esperar para ver qué nos depara este verano.