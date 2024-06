La OCU habla y afirma que éste es el mejor café molido de supermercado

El café molido es uno de esos productos que no pueden faltar en muchos hogares. Desde la primera taza del día hasta las pausas en el trabajo, el café forma parte de la rutina diaria de muchas personas. No es de extrañar, entonces, que la elección del café se convierta en una decisión importante para los consumidores. La calidad del café que compramos no sólo afecta nuestro disfrute, sino también nuestra salud y bienestar. Por ello, contar con la guía de expertos como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) puede ser crucial para hacer una elección acertada.

Entre las muchas cadenas de supermercados que tenemos en España, la oferta de café molido es amplísima. Desde las marcas más reconocidas hasta las opciones de marca blanca, la variedad puede hacer que dudemos y no sepamos cuál elegir. El café molido ha logrado posicionarse como el favorito entre los consumidores españoles, incluso por encima del café instantáneo y las cápsulas, debido a su sabor más auténtico y su preparación más tradicional. Sin embargo, con tantas opciones disponibles, es fácil perderse en un mar de posibilidades y terminar eligiendo un producto que no cumpla con nuestras expectativas. Para aliviar dudas, la OCU ha realizado un análisis exhaustivo de las opciones de café molido en los supermercados en términos de relación calidad-precio. Este análisis no sólo nos permite disfrutar de una buena taza de café, sino que también nos ayuda a cuidar de nuestra salud al elegir productos que cumplen con todas las normativas vigentes. En un contexto donde la practicidad y la salud son prioritarias, contar con esta información es de gran utilidad.

Así ha sido el análisis de la OCU sobre el café molido

La Organización de Consumidores y Usuarios ha llevado a cabo un detallado análisis de 25 variedades de café molido disponibles en los supermercados españoles. Este análisis incluyó tanto cafés de tueste natural como mezclas con torrefacto. Los resultados revelan que todos los productos cumplen con las normativas de etiquetado y composición, lo que garantiza la seguridad de su consumo. Además, se verificó la ausencia de contaminantes peligrosos como la Ocratoxina A, y los niveles de acrilamida se encuentran dentro de los límites seguros establecidos por las autoridades sanitarias.

Evaluación sensorial y etiquetado del café molido

La evaluación sensorial, realizada por expertos, ha sido en su mayoría positiva. Se destacaron aspectos como el aroma, el sabor, la intensidad y el color de los diferentes cafés analizados. Sin embargo, se observó una carencia de información en el etiquetado sobre el origen y la variedad del café, datos que podrían ser de interés para los consumidores más exigentes. Esta falta de transparencia en el etiquetado puede dificultar la toma de decisiones informada por parte de los compradores.

La relación calidad-precio

Uno de los hallazgos más interesantes del estudio es la significativa variación de precios entre las diferentes marcas. No siempre el precio más alto es sinónimo de mejor calidad. De hecho, algunos productos más costosos no obtuvieron las mejores calificaciones en la evaluación general. Esto subraya la importancia de no dejarse guiar únicamente por el precio al elegir un café molido. En muchos casos, las marcas de distribuidor o marcas propias ofrecen opciones de alta calidad a precios más accesibles, demostrando que es posible disfrutar de un buen café sin necesidad de gastar en exceso.

Los dos mejores cafés molidos y el mejor de marca blanca

A partir de los resultados obtenidos, podemos saber ahora que segú la OCU, el mejor café molido de supermercado es el Lavazza Café Molido Crema e Gusto Classico. Este producto, con un precio que oscila entre 2,95 y 3,29 euros por envase de 250 gramos, ha sido elogiado por su excelente balance entre calidad y precio, situándose a aproximadamente 12,48 euros por kilo. En segundo lugar tenemos el Fortaleza Café molido Mezcla, con un precio similar de 2,8 a 3,39 euros por envase, lo que equivale a unos 12,38 euros por kilo.

A pesar de la fuerte competencia de las marcas conocidas, la OCU ha recomendado especialmente el café molido de marca blanca. En este contexto, el Café molido mezcla de la marca Auchan (Alcampo) destaca no sólo por su bajo precio de 1,45 euros por envase de 250 gramos (alrededor de 5,80 euros por kilo), sino también por su excelente relación calidad-precio, lo que le ha valido la distinción de «compra maestra». Este reconocimiento sugiere que, sin necesidad de gastar mucho, los consumidores pueden acceder a un café de alta calidad que cumple con todas las normativas de seguridad y calidad.

Otros cafés que han recibido la distinción de «compra maestra» incluyen el Café molido natural de Carrefour con un precio de 1,36 euros por envase de 250 gramos, y el café molido mezcla Markus de Aldi que se vende a 1,49 euros por envase.

Las marcas menos valoradas

Curiosamente, algunas de las marcas más populares no han logrado posicionarse entre las mejores según la evaluación de la OCU. Marcas como Saimaza o Marcilla, aunque ampliamente reconocidas y consumidas, no han obtenido las mejores calificaciones en el análisis de la OCU. Esto subraya la importancia de no dejarse llevar únicamente por la reputación de una marca al elegir un café molido.