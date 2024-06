El decano de Matemáticas de la Complutense: «No sigamos el juego a OKDIARIO, son una panda»

El decano de Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid, Antonio Leonardo Brú, ha pedido en el último Consejo de Gobierno de la UCM a todos sus compañeros «no seguir el juego a OKDIARIO» en pleno escándalo del caso Begoña Gómez. «Por favor, pido a todos los complutenses que no sigan el juego a OKDIARIO, a Manos Limpias y a toda esa panda. Estos, primero, saben poco sobre lo que es una universidad. Saben poco. Si ellos han pasado por la universidad, en ninguno de los casos la universidad ha pasado por ellos», expone ante el resto de decanos y el rector, Joaquín Goyache.

A pesar de las diligencias de investigación abiertas por un juzgado, sostiene que no hay indicio ninguno de corrupción y la culpable es la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso al impulsar una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre este asunto.

El Consejo de Gobierno se ha dividido entre los que piden la dimisión del rector por los hechos ligados a al imputada Begoña Gómez y su cátedra extraordinaria en la UCM y otros, como Brú, que se inclinan por hacer una defensa férrea del rector y del Gobierno de España. «Tenga usted la dignidad de defender a la Complutense y a su propia persona. Se le exige defender la universidad pública. Usted hoy no va a tener ninguna crítica mía. Va a tener mi apoyo.

En todo lo demás le voy a criticar, pero en esto de verdad no, porque esto es una jugada que no tiene nada que ver, ni con la universidad, ni con temas de ética, ni con temas de corrupción, ni nada aquí. Están intentando que no nos fijemos en delitos confesados y meter una pedrada al presidente de Gobierno», lanza Brú ante una sala con medio centenar de altos cargos del mayor centro académico presencial de España.

«Los que estamos aquí estamos en contra de todo tipo de corrupción y podríamos mirar muchas, muchas, cosas. Pero lo único en lo que nos estamos basando aquí son en indicios, en podría ser…, en medias verdades, en no sé qué… Quiero pedir la unidad de toda la Complutense y de todos los complutenses. Me da pena cuando en los medios de comunicación, bueno, hay pocos medios de comunicación en ese tema, salen algunos complutenses echando fuego en una hoguera que no existe», agrega.

«Mientras que no salgan pruebas de que ha habido corrupción, nosotros no podemos decirlo. Indudablemente, los medios que sepan que por el momento la universidad no va a considerar por ciertos argumentos que no tienen nada que ver con el mundo universitario y que solamente tienen unos fines que, para mí, son bastante viles. Le pido que lleve usted este tema con la mayor fortaleza y respondiendo cuando tenga que responder en prensa. A lo mejor, hasta que no tenga la intervención ante el juez no es lo más apropiado, pero después sí. Mucho antes del circo que le han montado en la Asamblea de Madrid en octubre con la pseudo comisión de investigación», ha zanjado.

El decano Brú protagonizó una controversia en el entorno médico hace unos años. Investigó una cura contra el cáncer sin ser licenciado en Medicina y, por consiguiente, no siendo médico. Promovió una terapia que no ha sido validada científicamente y basada en tratamientos que ya se utilizan, sin que den buenos resultados, desde hace tiempo en hospitales españoles. Su investigación fue acogida con escepticismo dentro de la comunidad oncológica suscitando críticas directas como las del jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico San Carlos, que dudaba de la credibilidad del caso en cuestión. Este último pidió una auditoría para ver «si realmente se trataba de un cáncer», ya que dudaba de que estuviéramos ante «un experimento clínico».

Peticiones de dimisión

Por su parte, otra consejera de la UCM ha pedido abiertamente la dimisión de Goyache. «Señor rector, usted está ejerciendo una responsabilidad y es narcisista. Está centrado usted en lo que a usted y a su círculo cercano le interesa. Y esto se traduce en una gran irresponsabilidad para todos los demás. Esta universidad está descontrolada y su rectorado escondido. «, ha expresado María Castro, miembro de la Comisión de Estudios y adscrita a la Facultad de Educación. «El rector en pleno ejercicio de su mandato activa algunas palancas, palancas no académicas, que anhelan un intercambio de favores no explícito o, desde luego, desde mi punto de vista, no transparente», afea.

Esta consejera le ha lamentado, especialmente, que Goyache, a preguntas sobre cómo se pagó el polémico software de la cátedra de Begoña Gómez, dijera: «Ni lo sé ni me importa».»Esta estrategia suya de no responder es un poco infantil. Permítame que se lo diga. Piensa: Ya pasará el chaparrón, ya pasará. Bueno, el chaparrón no pasa y la Complutense está en unos niveles de cuestionamiento y de desprestigio que no responden a la realidad y que no nos merecemos y todos ellos están vinculados al rector», ha agregado.

Goyache se queda

A esto, Goyache ha expresado: «Vivo para trabajar para la universidad y, naturalmente, también para mi familia. Es un cargo de muchísima responsabilidad, es un peso enorme en estos momentos con esta situación tan compleja, pero lo asumo. No voy a decir eso de que no voy a admitir porque todo el mundo que lo hace, la semana está fuera. No lo digo por si acaso. Pero bueno, comprendo la situación y esto no es una risa. Me lo tomo muy en serio».