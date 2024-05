El delegado de Sánchez en Madrid se hace la foto con el falso tribunal que acusa a Ayuso de asesina

El delegado del Gobierno de Pedro Sánchez en Madrid se ha reunido este lunes con el falso tribunal que acusa a Isabel Díaz Ayuso de asesina por las muertes en las residencias durante la pandemia. Pese a que todas las denuncias presentadas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid han acabado archivadas, el pseudocomité de expertos recoge en el informe que ha recibido Francisco Martín que Ayuso «adoptó medidas determinantes en la muerte de miles de personas» con una decisión que «no fue improvisada, sino consciente, planificada y mantenida en el tiempo».

La reunión de las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia con Francisco Martín ha servido para que el delegado del Gobierno de Madrid se haga la foto y lance una nueva pulla contra la jefa del Ejecutivo madrileño. Estas dos plataformas le han facilitado el documento con las conclusiones a las que llegó la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid, es decir, el sector controlado por la izquierda que decidió organizarse para crear un pseudotribunal cuyo mensaje han difundido estas plataformas.

La excusa del encuentro ha sido hacer entrega del dictamen final, aunque son datos que ya se dieron a conocer tras otro encuentro también con socialistas, que entonces fueron Juan Lobato y Reyes Maroto. A eso se suma que el delegado ha utilizado en otras ocasiones la actualidad y la crispación de la calle para atacar públicamente a la oposición al Gobierno de Sánchez, incluso desde la cuenta oficial de Twitter de la Delegación, desde la que también dio publicidad a la convocatoria para que militantes socialistas acudieran a Ferraz en apoyo a Sánchez tras sus cinco días de reflexión.

Incluso desde su perfil personal ha escrito o dado voz a mensajes en contra de Ayuso. Uno de los más recientes acusa al Gobierno de la líder madrileña de ser «cómplice de la transfobia institucional» o de estar «metida en el fango», mientras que otros señalan directamente a su pareja.

El falso comité de la verdad lo integran, entre otros, José Antonio Martín Pallín, que ha participado en una gran cantidad de actos de Podemos, al igual que María Victoria Zunzunegui, mientras que Cristina Monge fue la escogida de Pedro Sánchez para un grupo de análisis con el que «establecer un sistema de verificación externa independiente que confirme la calidad y la veracidad de los trabajos realizados»; Fernando Lamata ocupó cargos en Gobiernos del PSOE, tanto autonómicos como de España, y Eduardo Ranz se presentó a las primarias del partido en Madrid.

21 denuncias archivadas

La izquierda madrileña lleva utilizando a los fallecidos en las residencias como arma arrojadiza contra Ayuso desde que terminó la pandemia: no hay pleno en el que no saquen el asunto, han colocado lonas en diferentes puntos de Madrid, aluden al número de fallecidos constantemente, etc. De hecho, la pasada semana la propia presidenta exigió que «no jueguen con el dolor de las víctimas y familiares para hacer política» y que les «cuenten la verdad».

Además, la Justicia siempre ha fallado a favor de la jefa del Ejecutivo madrileño. Se han archivado ya 21 denuncias. En una de las últimas, la Audiencia Provincial argumenta que la acusación «obvia que la pandemia afectó, no a la Comunidad de Madrid, sino a gran parte del planeta, con consecuencias muy similares en numerosos países, en las que todos los responsables de los servicios sanitarios tuvieron que afrontar una crisis de una gravedad no conocida hasta el momento» y que no se «ha aportado indicio alguno», por lo que «el sobreseimiento por el delito de homicidio es procedente».