Sánchez acusa a Abascal de incitar a la violencia por animar a echarle «a patadas y gorrazos»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado a Santiago Abascal de incitar a la violencia por animar a echarle «a patadas y gorrazos» durante la celebración del Europa Viva 24 de Vox en Madrid. «Decir que hay que sacar a patadas y gorrazos a un gobierno legítimo es antidemocrático», ha asegurado.

Por eso, ha exigido «una condena rotunda» a todas las fuerzas políticas. El secretario general del PSOE, cuyo ministro de Transportes, Óscar Puente, acusó de drogadicto al presidente argentino, Javier Milei, cree que las palabras empleadas por Abascal constituyen «violencia política». Moncloa, en su momento, tampoco pidió perdón por los ataques de Puente a Milei.

Pedro Sánchez también ha interpelado al Partido Popular, cuya dirección ha rechazado secundar su petición de amparo, recordándoles que «defender las instituciones españolas de insultos y difamaciones que eventualmente puedan hacer mandatarios extranjeros, no entiende de peros». Para el líder socialista, «más allá de la ideología está la educación y el patriotismo». Los populares consideran que ha utilizado este incidente diplomático con fines electoralistas.

Dirigiéndose a Milei, del que dice «no ha estado a la altura con sus declaraciones», el secretario general del PSOE ha advertido de que «lo que ayer vivimos no habla de la unión de pueblos que se dieron de la mano para poder levantarse, ni habla de las raíces comunes». El presidente de Argentina tachó de «corrupta» a Begoña Gómez por las investigaciones judiciales que pesan sobre ella.

«Soy plenamente consciente de que quién ayer habló, no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino», ha afirmado Sánchez, para quien «España y Argentina somos dos países hermanos, cuyos pueblos se quieren y se respetan», para recordar después que «el respeto es irremediable».

En línea con lo que había expresado horas antes el propio Gobierno, el presidente ha explicado que se ha pedido «una rectificación pública al presidente del Gobierno de Argentina» y que «la respuesta del Gobierno de España será acorde» con la de Milei, que este mismo lunes ha rechazado rectificar sus palabras.

España convoca al embajador

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha convocado esta mañana en la sede del Ministerio al embajador de Argentina en España, Roberto Bosch, para exigirle que Milei exprese unas «disculpas públicas» tras acusar de «corrupta» a la mujer del presidente de Sánchez.

Albares, en una entrevista televisiva, ha manifestado que será él mismo quien reciba «personalmente» al embajador argentino, cuando lo normal es que en este tipo de casos sea otro alto cargo del Ministerio quien lo haga, y le exigirá «disculpas públicas».

«Esta misma mañana he convocado al embajador de Argentina (Javier Bosch) y le voy a trasladar la exigencia de disculpas públicas por parte de Javier Milei. Esperamos esas disculpas y en adelante vamos a actuar en consecuencia si no las hay», ha expresado el jefe de la diplomacia española.

«Es un hecho único en los presidentes que visitan España, y totalmente único en los presidentes de América Latina, que siempre en su primera visita solicitan encuentros con varias instituciones españolas» que Milei no lo hiciera en su primera visita a España, ha esgrimido el ministro de Asuntos Exteriores.

A pesar de ello, ha indicado el ministro, se pusieron a su disposición todos los medios necesarios y «él respondió con este ataque frontal que, desde luego, no podemos permitir», ha añadido, insistiendo en la gravedad de que el ataque a las instituciones se produjera en la capital. Ningún miembro del Ejecutivo, sin embargo, acudió a recibirle al aeropuerto, como es habitual en este tipo de visitas.

El Gobierno actuará «en consecuencia»

Albares ha dejado la puerta abierta este lunes a romper relaciones con Argentina si Milei no pide perdón, por lo que ha considerado como un «ataque» y una «injerencia» en la política interna de España. «Evidentemente, nosotros no queremos ejercer esas medidas, pero si no hay disculpas públicas lo vamos a hacer», ha dicho Albares. En la misma línea se ha expresado Sánchez horas más tarde.

«Nosotros esperamos y exigimos esas disculpas públicas y vamos a actuar en consecuencia según se vayan produciendo los hechos», ha recalcado el jefe de la diplomacia española. Preguntado expresamente si lo siguiente será la ruptura de relaciones con Argentina, el ministro ha indicado que no es algo que se anunciará «previamente» sino que actuará cuando tenga que hacerlo.