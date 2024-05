La crisis diplomática entre España y Argentina parece lejos de cerrarse. Si este domingo el Gobierno español, a través de una declaración institucional del ministro de Exteriores -José Manuel Albares-, exigía a Javier Milei que pidiera disculpas por sus polémicas palabras sobre Pedro Sánchez, ahora es el Ejecutivo argentino quien descarta esa posibilidad y exige que sean ellos quienes pidan disculpas a Milei por sus últimos ataques.

La ira del Gobierno español se desató después de que Javier Milei llamara «corrupta» a Begoña Gómez, mujer del presidente Sánchez, en un acto organizado por Vox en Madrid. La respuesta, desproporcionada para muchos, fue llamar a consultas sine die a la embajadora de España en Buenos Aires y amenazar con más medidas si el presidente argentino no pedía perdón.

Sólo un día después, el ministro de Interior de Argentina, Guillermo Francos, ha defendido que Milei no pedirá disculpas. «No sé por qué tanta ofensa. No siento que deba que pedir disculpas. No corresponde», ha asegurado. Además, ha defendido que el argentino no hizo mención a ningún miembro del Gobierno español durante su discurso y que los primeros insultos han llegado por parte del mismo.

En ese sentido, ha recordado que Sánchez apoyó al candidato presidencial Sergio Massa durante la campaña; que el ministro de Transportes español, Óscar Puente, acusó a Milei de «consumir sustancias»; que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, aseguró que el mandatario argentino es un ejemplo de «modelo negacionista que atenta contra la propia democracia»; y que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, expresó en diciembre que Milei «volvía con el recorte y el autoritarismo».

«No creo que haya una crisis con España, en todo caso hay una discusión con el presidente. Recuerdo la campaña electoral cuando Sánchez le dedicó un spot a Sergio Massa. No sé por qué se queja ahora. Parece que está molesto porque Milei fue a un acto público invitado por un partido político opositor», ha aseverado entrevista con el canal de televisión argentino Todo Noticias (TN).

«No sé si el Gobierno español debería interrumpir sus relaciones diplomáticas con Argentina, no tiene ningún sentido. En todo caso, se trata de un cruce entre dos presidentes que tienen simpatía», ha añadido el ministro argentino.

Exigen disculpas a España

En la misma línea, el portavoz del Gobierno de Argentina, Manuel Adorni, ha opinado que el Gobierno español debería «reflexionar» y pedir «sinceras disculpas» por insultar a Milei. «Lo trataron de odiador, de negacionista, de ‘ingerir sustancias’, de autoritario, de anti-democrático y de ser gente ‘muy mala’. Ojalá en algún momento reflexionen y pidan sinceras disculpas. Fin», ha publicado Adorni en su cuenta de la red social X.

Adorni también habló con el canal La Nación+ y descartó las disculpas. «Pueden esperar tranquilos que no va a haber una disculpa. El presidente no va a pedir disculpas porque no tiene por qué», ha defendido, además de insistir en que «no hizo mención a Begoña».

El propio Milei compartió en su cuenta de X el video del discurso ofrecido este domingo, en el que calificó de «calaña» a Sánchez y tildó a Gómez de «corrupta».

«Por más que algunos quieran tapar el sol con las manos para que no se escuche el grito de libertad, acá les dejo mis palabras en el VIVA 24 que tanto incomodan y que desesperan por ocultar… VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!», escribió Milei en X, después de que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, anunciase la llamada a consultas a la diplomática.

Además de ese mensaje, Milei compartió varios mensajes alusivos a la cuestión y la etiqueta #PedroVigilaATuEsposa, sugerida y promovida desde el entorno libertario, se convirtió en tendencia en Argentina.

El mandatario regresa este lunes a Argentina tras un fin de semana en Madrid en el que, además de participar en el evento que convocó a una nutrida representación de la ultraderecha mundial, presentó la edición española de su libro El camino del libertario y se reunió con líderes de las empresas españolas con más presencia en el país suramericano.