Albares convoca al embajador argentino y amaga con romper relaciones tras las declaraciones de Milei

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha convocado esta mañana en la sede de su ministerio al embajador de Argentina en España, Roberto Bosch, para exigirle que el presidente de su país, Javier Milei, exprese unas «disculpas públicas» tras acusar de «corrupta» a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que un juzgado abriese diligencias contra Begoña Gómez por supuestos delitos de corrupción y de tráfico de influencias.

Así lo ha asegurado Albares este lunes, que además amenaza con romper relaciones con Argentina en caso de que Milei no pida perdón. El ministro de Exteriores considera un «ataque» y una «injerencia» en la política interna de España que el presidente argentino arremetiera contra Sánchez y su entorno el pasado domingo durante su discurso en el acto organizado por Vox en el Palacio de Vistalegre en Madrid.

«Esta misma mañana he convocado al embajador de Argentina (Javier Bosch) y le voy a trasladar la exigencia de disculpas públicas por parte de Javier Milei. Esperamos esas disculpas y en adelante vamos a actuar en consecuencia si no las hay», ha avanzado José Manuel Albares en una entrevista concedida a la Cadena Ser.

Sánchez «se ensucia»

Esta nueva acción del ministro de Asuntos Exteriores tiene lugar un día después de que llamara a consultas sine die a la embajadora de España en Argentina, María Jesús Alonso Jiménez, lo que supone la retirada temporal de la representante española del país latinoamericano. Lo hizo después de que Javier Milei llamara «corrupta» a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Ahora Albares ha convocado en su ministerio al embajador de Argentina en España.

«Las élites globales quieren imponer el socialismo, pero no saben que calaña y que clase gente atornillada al poder puede producir ni que niveles de abuso puede general. Aun cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y tarda 5 días para pensarlo», afirmó el presidente argentino durante su intervención en Europa Viva 24.

Milei hizo referencia a la «reflexión»que se tomó el dirigente socialista después de que un juzgado de Madrid abriese diligencias contra su mujer, Begoña Gómez, por acusaciones de corrupción y de tráfico de influencias. Sánchez llegó a suspender su agenda pública para reflexionar si dimitía de su cargo. Lo anunció a través de la ya famosa carta que tanta repercusión produjo. Pasado ese tiempo, Sánchez confirmó en una comparecencia sin preguntas que no dimitía.

José Manuel Albares Albares también exigió exigió este domingo a Javier Milei que pidiera «disculpas». Lo hizo en una declaración institucional desde el Complejo de la Moncloa, advirtiendo de que, en caso de no producirse, tomará «todas las medidas» que considera oportunas para defender la «soberanía y dignidad» españolas.

«Las gravísimas palabras de Milei en Madrid sobrepasan cualquier tipo de diferencia política. No tienen precedentes en la historia de las relaciones diplomáticas. Y menos en dos pueblos hermanados. A Javier Milei se le ha recibido de buena fe, para participar en un acto político de la extrema derecha», defendió el ministro de Exteriores. «A esta hospitalidad y esta buena fe, Milei ha respondido con un ataque frontal a nuestra democracia, nuestras instituciones y a España. El respeto mutuo y la no injerencia en asuntos internos es un principio inquebrantable. Un hecho que rompe con todos los usos diplomáticos y las elementales reglas de convivencia entre países», apostilló.

Cabe recordar que ningún cargo del Gobierno de Pedro Sánchez recibió a Javier Milei durante su estancia en Madrid el pasado fin de semana.

Puente acusó a Milei de drogarse

Hace unas semanas ya se otro produjo un conflicto diplomático entre España y Argentina. En esta ocasión se produjo a raíz de unas declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, en las que acusó al presidente de Argentina de drogarse con «no sé qué sustancias».

«Yo a Milei, desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho. Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ‘¿Os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias?’», afirmó Puente durante una mesa redonda sobre comunicación y redes sociales de la Escuela de Gobierno Luis Tudanca del PSOE de Castilla y León en Salamanca.

Estos ataques de Óscar Puente provocaron la respuesta de la Oficina Presidencial argentina en las que señalaban que Sánchez «tiene problemas más importantes de los que preocuparse como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa».

El ministro socialista de Transportes reculó a su manera para pedir disculpas al presidente de Argentina. «Si hubiera sabido la repercusión, no hubiera dicho lo que dije», esgrimió en una rueda de prensa posterior a un Consejo de Ministros. «A veces uno cree que está hablando para una audiencia de 200 personas en la Universidad de Salamanca», añadió Puente, considerando que ese había sido el único error que había cometido. Desde Moncloa no hubo una disculpa pública con Milei.

Ahora surge un nuevo conflicto diplomático entre España y Argentina tras los ataques de Javier Milei a la mujer de Pedro Sánchez. «Vamos a actuar en consecuencia si no se producen esas disculpas», ha defendido este lunes José Manuel Albares tras haber convocado en el Ministerio de Asuntos Exteriores al embajador de Argentina en España, Roberto Bosch. «Hemos exigido disculpas públicas a Milei y he convocado a su embajador personalmente», ha advertido Albares en este sentido.