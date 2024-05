Begoña Gómez retuerce el reglamento de la Complutense para poner a afines como profesores de sus másteres

Las titulaciones de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid son una «excepción» por varios motivos. El primero, que la mujer del presidente del Gobierno es la única no licenciada al frente de una cátedra. La segunda, que la Complutense ya tuvo que acogerse a una excepción para nombrarla «directora» de esa cátedra de Transformación Social Competitiva. También sus másteres se acogen a otra particularidad, recogida en la normativa sobre los estudios de formación permanente de la Complutense. Y es que, según un acuerdo del Consejo de Gobierno -en su última versión de 28 de junio de 2022- «con carácter general, al menos el 25% de la docencia» de esas titulaciones «se impartirá por profesorado de la UCM». Sólo se recoge una excepción: «Salvo en aquellos casos en los que se justifique la necesidad de una mayor participación de profesionales externos, por la inexistencia de profesorado vinculado especializado en la materia y aquellas otras causas que la Comisión de Formación Permanente pudiera considerar».

En el claustro de profesores de los másteres que Begoña Gómez «codirige» en la Complutense, en cambio, son inmensa mayoría los docentes ajenos a la universidad.

Se trata de expertos procedentes del mundo de la empresa y socios habituales de la mujer de Pedro Sánchez en distintos foros y eventos. Los docentes de los títulos que Gómez lidera en la universidad pública madrileña proceden mayoritariamente de empresas energéticas como Acciona, Iberdrola o Endesa; consultoras; el grupo ONCE; Prisa y oenegés como Unicef, Acnur o Cruz Roja. Se trata de expertos en captación de fondos públicos y privados -fundraising- y en la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la empresa y otras herramientas de transformación empresarial.

Sin licenciatura

Begoña Gómez es otra «excepción» en la Complutense en lo que a su titulación se refiere. Es la única profesora al frente de una cátedra que no cuenta con licenciatura. La mujer de Sánchez se presenta como licenciada en marketing, pero cabe recordar que no lo es, pues no se trata de un título homologado por un centro oficial.

De entre las 35 cátedras extraordinarias que actualmente se ofrecen en la Universidad Complutense de Madrid -y de las que consta su director- la de Begoña Gómez es la única que no tiene al frente a un docente con licenciatura. En la inmensa mayoría de los casos, además, se trata de catedráticos de gran trayectoria académica o profesores titulares en la Complutense.

En 2020, el nombramiento de Gómez como «directora» de la cátedra de Transformación Social Competitiva ya generó mucha polémica porque la propia normativa de la Complutense determina que «el/la director/a de la cátedra será un/a profesor/a o personal de administración y servicios con vinculación permanente de la UCM», algo que no se cumple en su caso.

«La dirección deberá recaer en un miembro del personal docente e investigador o personal de la administración o servicios cuya actividad guarde relación con el ámbito de la actividad. Preferentemente, responderá a un perfil de prestigio profesional, técnico y científico reconocido en el ámbito temático del objeto de la colaboración», se recoge también en la normativa universitaria.

La Complutense, en cambio, se acogió a una excepción prevista en el reglamento, que indica que «por causas justificadas» se podrá designar como director de cátedra «a alguien sin vinculación laboral con la Universidad», como sería el caso de Gómez.

La universidad justificó su elección por «su formación en el impacto social y la transformación social competitiva» y «su acreditada experiencia profesional y en coordinación de formación en el máster propio y en estudios de formación permanente» de la Complutense.

Licenciatura ‘fake’

Aunque carece de licenciatura oficial, la mujer de Pedro Sánchez dirige varias titulaciones en la Universidad Complutense de Madrid, como el máster en Transformación Social Competitiva -que va por su cuarta edición- o el de Dirección de Captación de Fondos públicos y privados para Organizaciones sin Ánimo de Lucro (ONL), que cumple este año su duodécima promoción.

Begoña Gómez cursó sus estudios en un centro privado que funcionaba a modo de academia y se llamaba M&B Escuela Superior de Marketing y Negocios. Para estos estudios no se exigía como requisito tener aprobada la Selectividad. Posteriormente, cursó un máster en Business Administration (MBA) en la Escuela de Negocios ESIC.

Hasta la llegada de Sánchez a La Moncloa, Gómez trabajaba como directora de consultoría de externalización comercial en el Grupo Inmark para Europa. Desde entonces, su trayectoria profesional se ha visto impulsada. Apenas dos meses después de que Sánchez ganase la moción de censura, en 2018 se anunció su también polémico nombramiento como directora del Africa Center, centro del IE University en el que permaneció hasta junio de 2022.