El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha atacado al presidente de Argentina Javier Milei este viernes durante una mesa redonda sobre comunicación y redes sociales de la Escuela de Gobierno Luis Tudanca del PSOE de Castilla y León en Salamanca. Óscar Puente ha destacado que «no sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho. Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ‘¿Os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias?’ Yo dije: ‘Es imposible que gane las elecciones’», ha atacado Óscar Puente contra el presidente de Argentina Javier Milei, que ganó por un amplio margen las elecciones presidenciales prometiendo recortar el gasto público en aproximadamente un 40% para ayudar a reducir la inflación de tres dígitos de Argentina.

Durante su exposición, Puente, conocido por sus salidas de tono y comentarios impropios de su puesto como ministro, ha enfocado su exposición en su uso de la red social X y ha defendido que en 140 caracteres «tienes que usar un punto de sinceridad y concreción que a veces se confunde con agresividad».

«No tengo por qué cortarme a la hora de expresarlo. Lo hago especialmente en las redes sociales, empleo un punto de agresividad; en las redes se juega duro y, si no juegas duro, pasas desapercibido y eres irrelevante», ha afirmado Óscar Puente, el cual se mostró entusiasta ante la «limpieza» y «regeneración de la democracia» anunciadas por Sánchez durante su anuncio hace días de que se queda en Moncloa.

«Mucha gente critica y me dice ‘por qué bloqueas’, ‘es una falta de respeto por la libertad de expresión’, pero eso es una tontería, en mis redes sociales me relaciono con quien yo quiero, es el único sitio donde puedo hacerlo», ha indicado Óscar Puente sobre sus conocidos ataques ciudadanos y otros políticos de otros partidos a través de las redes sociales.

Y ha añadido: «Uno trata de constituir una comunidad que responda a una forma de ver las cosas, no tiene que ser coincidente ideológicamente. Si me insultan, bloqueo, me da igual si es de izquierdas o derechas».

Conocido por sus salidas de tono, entre sus perlas, destacaron sus comentarios del pasado domingo cuando Pedro Sánchez se encontraba en su período de reflexión sobre si continuidad en Moncloa. Entonces, destacó que Sanchez es «el puto amo».

Esta nueva perla del ex alcalde de Valladolid, como se ha indicado con anterioridad, se unen a otros comentarios del pasado en los que ha afirmado que Castilla y León es «un geriátrico a cielo abierto» gobernado por «señoritos» o cuando amenazó al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al decirle que si quería inversión en el AVE a Huelva tendrá que quitársela la obra de la autovía SE-40 en la provincia de Sevilla. Por ello, Puente emplazó a Moreno a que dijese si quería que desde el Gobierno le quitasen dinero del que su departamento estaba invirtiendo para «cerrar» la obra de la autovía SE-40 en la provincia de Sevilla, y que dicha inversión se trasladase para poner en marcha una línea nueva de alta velocidad con destino a Huelva como reclama el Gobierno andaluz.