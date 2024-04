El ministro socialista de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado que «la lucha tiene que seguir» después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya declarado este lunes que continúa como jefe del Ejecutivo y tras expresar que es necesaria una «limpieza» y una «regeneración pendiente de nuestra democracia».

«Hoy ha ganado la democracia, ha ganado la dignidad y ha ganado la verdad», ha celebrado Puente, a la vez que apunta que «han perdido los bulos». «Han perdido quienes pretenden subvertir el resultado democrático y legítimo de un gobierno a través de mecanismos absolutamente inaceptables», ha opinado.

Puente ha expresado que «la lucha no ha terminado», porque «tiene que seguir». «Si hemos llegado hasta aquí es, sobre todo, como consecuencia de los actos de algunos», ha abundado el ministro de Transporte en una comparecencia ante los medios de este lunes.

El ex alcalde de Valladolid ha señalado también a aquellos que han profesado una «equidistancia» sobre lo que el político socialista considera que son hechos graves sobre los que no cabe quedarse callado. «Llevan mucho tiempo mirando hacia otro lado», ha insistido.

El ministro ha denunciado todos los tipos de ataques que dicen haber sufrido los socialistas desde que están en el Gobierno: «Se nos insulta, se nos agrede, se vilipendia a un gobierno legítimo elegido por los ciudadanos de este país por las vías democráticas».

«Parece que estos días también han servido para que algunos de esos equidistantes se den cuenta de que no se puede seguir mirando para otro lado», ha incidido el titular de Transportes.

Puente ha concluido realizando «un llamamiento» con la intención de que las personas a las que se refiere «adopten la actitud que han adoptado estos últimos cinco días». «Que no equiparen al agredido con el agresor, que no equiparen al que insulta, con el que responde legítimamente ante los insultos, a quien trata de someter a un Gobierno legítimo con quien intenta declararse insumiso ante esos intentos de sometimiento», ha exhortado a los «equidistantes».

Celebración futbolística

El ministro socialista ha celebrado en sus redes sociales la permanencia de Pedro Sánchez al frente del Gobierno. En cuanto se ha conocido el contenido del mensaje del jefe del Gobierno, Puente ha publicado un post en el que escribía la clásica celebración del futbolista Cristiano Ronaldo. «Siuuuuuuuuuuu» [sic] podía leerse en el mensaje que ha compartido el titular de Transportes en sus redes sociales. Junto a él, ha compartido una imagen en la que se veía al actor Dwayne Johnson, conocido como La Roca, y las palabras «let’s go» o «¡vamos!» en español.

Unas horas más tarde, el ex alcalde de Valladolid ha compartido un vídeo en el que hablaba directamente a cámara y repetía las consignas que ha manifestado delante de la prensa.

Sánchez se queda en la presidencia

El presidente del Gobierno ha anunciado que seguirá liderando el Ejecutivo tras tomarse cinco días de «reflexión». Sánchez ha comparecido este lunes en la Moncloa para dar a conocer su decisión. «He decidido seguir», ha subrayado el líder socialista. Él mismo se ha señalado como víctima de una «campaña de descrédito» tanto contra él y como contra su mujer, Begoña Gómez. «Llevamos diez años sufriéndola», ha apostillado el secretario general del PSOE.

«Exigir resistencia incondicional es poner el foco en las víctimas y no en los agresores. Esta campaña de descrédito no parará. Podemos con ella. Lo importante es que queremos agradecer las muestras de solidaridad recibidas de todos los ámbitos. Gracias a esta movilización, he decidido seguir al frente de la Presidencia», ha manifestado el jefe del Ejecutivo. Tras estos días de reflexión, Sánchez ha manifestado que vuelve «con más fuerza si cabe».

En todo caso, el presidente del Gobierno ha matizado que «esto no va del destino de un dirigente particular. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser». Sánchez ha abundado que el «país necesita esta reflexión» porque el país, en su opinión, lleva «demasiado tiempo dejando que el fango contamine» la «vida pública». «Los males que nos aquejan forman parte de un movimiento mundial. Mostremos al mundo cómo se defiende la democracia», ha sentenciado el jefe del Gobierno.