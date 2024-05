El PP acusa a Sánchez de atacar a Milei para «movilizar al electorado al que ya no convence el PSOE»

El PP considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está provocando un enfrentamiento con Argentina con fines electoralistas. Es decir, que está utilizando la política exterior de España con fines partidistas, con el presidente argentino Javier Milei como diana con la que «movilizar al electoral al que ya no convence el PSOE».

Así ha respondido la cúpula del Partido Popular a la llamada que le ha hecho el Gobierno para que se uniera a él en el ataque contra Milei. Este domingo, Sánchez ha mandado a su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares –que es diplomático de carrera–, a realizar una comparecencia de urgencia para cargar contra el presidente argentino. Siguiendo las directrices del presidente español y líder del PSOE, Albares ha acusado a Milei de «injerencia» en los asuntos internos de la «democracia» española por haber llamado «corrupta» a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

Durante su discurso en la convención Viva24 organizada por Vox, Javier Milei se refirió a la investigación judicial por presunta corrupción de la que está siendo objeto Begoña Gómez. La alusión que afecta política y personalmente a Pedro Sánchez ha sido interpretada por éste como un ataque a la «democracia» española, y así lo ha dicho Moncloa por boca del ministro Albares.

En esa comparecencia de urgencia, el titular de Exteriores explicó que el Gobierno se había puesto en contacto con los portavoces de todos los grupos parlamentarios para que apoyen esta respuesta de Sánchez contra Milei. Albares detalló que, hasta ese momento, no había obtenido respuesta ni del PP ni de Vox. Todo esto después de que el Gobierno abriera una crisis diplomática sin precedentes con Argentina cuando, hace escasas semanas, el ministro Óscar Puente acusó a Milei de consumir drogas. Albares no ha hecho referencia alguna a esas descalificaciones de Puente, al que el Gobierno no ha desautorizado. Tampoco a las declaraciones que el viernes hizo la ministra socialista Diana Morant, que se refirió a Milei como «fascista».

No secundan a Sánchez

Fuentes del PP han avanzado que no van a secundar al Gobierno de Pedro Sánchez en esta guerra abierta contra Milei, que consideran que ha sido provocada por el líder del PSOE por motivos electoralistas.

«El ministro de Exteriores, que no nos llamó para informarnos de la posición en el Sáhara, Ucrania, Israel o Gibraltar, llama este domingo para que el PP defienda a Pedro Sánchez de unas declaraciones del presidente argentino al que el Gobierno acusó de drogarse», han indicado fuentes de la dirección nacional del PP.

«De la estrategia del PSOE no participamos. Pretenden que Milei movilice al electorado al que ya no convence el Gobierno», subrayan los populares, que insisten en que lo que debe hacer Pedro Sánchez es dar explicaciones de las sombras de presunta corrupción que acechan a su esposa. «Hace semanas que Sánchez debería haber dado explicaciones de los casos de supuesta corrupción que afectan a su Gobierno, a su partido y a su entorno personal», indican estas fuentes. Y remarcan que «su silencio», el de Sánchez, «genera dudas internas, pero también desconfianza en el extranjero y debilidad en nuestras posiciones en el exterior».

El PP ha subrayado que no va a secundar al Gobierno socialcomunista en su «hipérbole discursiva» y ha hecho un llamamiento a hacer «política en el marco de la moderación y el respeto». Las mismas fuentes populares destacan que «nuestra labor es hacer oposición al presidente de España, no al de Argentina».