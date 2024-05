Moncloa desafía a los gobiernos de Italia y Argentina llamando «fascistas» a Meloni y Milei

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue apostando por la provocación internacional para hacer política entre la izquierda española y la extrema izquierda a la que está asociado en el poder. Tras la tensión diplomática que arrastra con Israel, del agrado de los terroristas de Hamás, y la crisis provocada por el ministro Óscar Puente con Argentina, al insinuar que Javier Milei se droga, ahora es la ministra socialista Diana Morant, convertida también en líder de los socialistas valencianos, la que echa leña al fuego para contribuir a esa misma estrategia por la que está apostando el PSOE de Sánchez desde hace semanas. Este sábado, con el presidente argentino de visita en España y la primera ministra italiana Giorgia Meloni interviniendo telemáticamente en la convención de Vox, Morant se ha referido a ambos mandatarios como «fascistas».

Pedro Sánchez ha acuñado recientemente el término «internacional ultraderechista» y lo está explotando con insistencia en todas sus intervenciones. El presidente del Gobierno y líder del PSOE marca el paso y la consigna, y su entorno de fieles en el Gobierno lo abonan con entusiasmo añadido. Lo hizo Puente, sin ser desautorizado por Sánchez y sin que éste se disculpara ante Milei, y, visto el antecedente, quien ahora se ha lanzado a encender más la llama ha sido Morant. Lo ha hecho este sábado, en un acto público del PSPV-PSOE, ante los suyos, y aplaudida con entusiasmo por sus fieles.

Es muy notable el salto cualitativo que ha dado el Gobierno socialcomunista con estas declaraciones de Morant. Entre «internacional ultraderechista» y tildar abiertamente a líderes concretos de «fascistas» hay una diferencia de calado. Vuelve a atacar al presidente democráticamente elegido en esa gran potencia iberoamericana, que mantiene una creciente sintonía con Washington, y, además, desafía a la primera ministra de Italia, la tercera potencia de la Unión Europea.

Durante este acto público de los socialistas valencianos, Diana Morant se ha referido a Vox y a quienes participan en su convención de este fin de semana, con Milei y Meloni como nombres propios. Y su referencia ha sido de este tenor, usándola de paso como acusación contra el PP, patido del que ha dicho que «gobierna con los defensores de lso regímenes fascistas que este fin de semana han organizado un aquelarre en Madrid con Milei como padrino político».

Morant, la voz de Sánchez

Que las palabras hayan sido lanzadas por Morant es algo que compromete directamente a Pedro Sánchez. Además de ministra, Morant es la voz de Sánchez en la Comunidad Valenciana. Su baronesa, impuesta a las bases del socialismo valenciano para tener bajo absoluto control otra de las baronías del PSOE. En la Comunidad Valenciana no se celebraron primarias porque a Pedro Sánchez no le interesó la voluntad de la militancia. Quería un férreo control y lo impuso. El hacedor al que se lo encomendó fue a Santos Cerdán. Neutralizó a quienes iban a competir por la Secretaría General del PSOE valenciano para cubrir la vacante dejada por Ximo Puig. No eran del gusto de Sánchez, no los sentía suficientemente fieles. Así que mandó a Cerdán a neutralizarlos, y lo consiguió. Dinamitó las primarias, les convenció para que no fueran a elecciones entre sus bases y Morant se impuso como candidata única, con los otros dos aspirantes convencidos con prebendas para que se integraran en el equipo de la agraciada por el dedo de Pedro Sánchez.

De ahí que Morant no sea un verbo libre, sino una portavoz cualificada de Pedro Sánchez. Y de ahí, por tanto, que las gruesas acusaciones de «fascismo» lanzadas este sábado por Diana Morant contra Milei y Meloni sean una expresión más de la estrategia articulada desde Moncloa, convertida en el centro de mando del PSOE sanchista.

Diana Morant es una entregada a la causa de Pedro Sánchez, sigue a rajatabla el guión que él marca. Siendo alcaldesa de Gandía (Valencia) la promocionó a lo grande: le dio cartera de ministra, la de Ciencia, Innovación y Universidades. La disfruta desde el 12 de julio de 2021 y, desde hace un par de meses, cuenta con una reforzada posición en el PSOE tras convertirse, por férreo deseo de Sánchez, en líder de los socialistas de la Comunidad Valenciana.