La Asamblea de Madrid investigará los favores del rector de la Complutense a Begoña Gómez

La Comunidad de Madrid ha registrado la apertura de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre la actuación del Rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, para aclarar la relación con Begoña Gómez tras ser citada esta misma mañana para declarar como imputada el 5 de julio.

La comisión, que saldrá adelante gracias a la mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso en la región, pretende esclarecer la relación entre la mujer de Pedro Sánchez y Goyache, que dirige la universidad donde Begoña Gómez imparte dos cátedras. Esta misma semana, Goyache relativizaba en una reunión del claustro la actuación de Gómez y aseguraba que el software en el que se basa la plataforma registrada por Gómez es «dinero de la cátedra» pero que no sabía quién lo había puesto.

El rector defendió que el software «no se hizo con dinero de la UCM» sino correspondiente a la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva creada por la Universidad y dirigida por Begoña Gómez. Goyache anunció, además, que había encargado una revisión sobre la regulación de estas cátedras para evitar «estos problemas».

Y no es la única duda que sobrevuela este máster. La cátedra de Transformación Social Competitiva que Begoña Gómez dirige, sin licenciatura, en la Universidad Complutense de Madrid es una excepción en el extenso listado de cátedras extraordinarias de este centro universitario. Según la documentación consultada por OKDIARIO, todas ellas tienen al frente a licenciados, bien sea profesores titulares de la Universidad, doctores o catedráticos de reconocido prestigio. La mujer del presidente del Gobierno se presenta como licenciada en marketing, pero cabe recordar que no es tal, pues no se trata de un título homologado por un centro oficial.

De entre las 35 cátedras extraordinarias que actualmente se ofrecen en la Universidad Complutense de Madrid -y de las que consta su director- la de Begoña Gómez es la única que no tiene al frente a un docente con licenciatura. En la inmensa mayoría de los casos, además, se trata de catedráticos de incuestionable currículum o, al menos, profesores titulares del centro que se trate. En ese listado, Gómez figura como directora de la cátedra, junto a José Manuel Ruano de la Fuente, que sí es profesor titular del departamento de Ciencia Política de la Complutense.

Citación de Begoña

La comisión planteada en la Asamblea de Madrid sobre la relación entre la mujer de Pedro Sánchez y el rector de la Complutense se produce el mismo día en el que el juez Juan Carlos Peinado ha llamado a declarar a Begoña Gómez, por delitos de corrupción y tráfico de influencias el próximo 5 de julio. El magistrado instructor del Juzgado número 41 de Madrid ha dictado una resolución por la cual la codirectora del máster de Transformación Social Competitiva e inquilina del Palacio de La Moncloa tendrá que acudir a Plaza Castilla dentro de 31 días.

Fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han informado de que «el Juzgado ha citado a declarar en calidad de investigada a Begoña Gómez el viernes 5 de julio, a las 10:00 horas, en el marco de las diligencias previas 1146/2024 por la presunta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias».

Por primera vez en la democracia española, la mujer de un presidente del Gobierno tendrá que dar explicaciones ante la Justicia por sus negocios privados realizados desde el Palacio de La Moncloa. Tras la denuncia de Manos Limpias por «prevarlerse de su estatus personal» como esposa del presidente del Gobierno, el juez abrió diligencias. Todo pasa por inspeccionar las cartas de recomendación firmadas de puño y letra por Begoña Gómez a favor de la compañía de Carlos Barrabés, quien a su vez le ayudó a montar los máster y la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid.