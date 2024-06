El juez que investiga a Begoña Gómez cita a declarar al rector de la Complutense

El juez Juan Carlos Peinado que imputó a Begoña Gómez ha citado a declarar como testigo al rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, y ha puesto fecha para la declaración del empresario Juan Carlos Barrabés. Tendrán que declarar el 5 y 15 de julio respectivamente, tal como confirman fuentes del caso a OKDIARIO. El magistrado instructor toma esta decisión teniendo en cuenta que, como desveló este periódico, el socio de Begoña Gómez se encuentra hospitalizado y «no se prevé una recuperación de su salud a corto plazo».

El rector de la UCM declarará el mismo día que Begoña Gómez en Plaza Castilla. El responsable de la mayor universidad presencial de España tendrá que acudir a la una de la tarde en calidad de testigo de presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Cabe recordar que la esposa del presidente del Gobierno creó una cátedra en 2020 con la ayuda de Goyache y Barrabés. Éste último pasó a ser profesor de uno de los máster que codirige Gómez. La mujer del jefe del Ejecutivo firmó varias cartas para recomendara al empresario en licitaciones con fondos estatales.

El rector ha descartado en todo momento su participación en el desarrollo del proyecto. Aseguró ante el Consejo Social de la institución académica que la propuesta llegó de una comisión de seguimiento integrada por una empresa de seguros y la fundación de un banco de la mano del vicerrector de Relaciones Institucionales y una representante de la Escuela de Gobierno. Según el rector, él solo se limitó a validar el procedimiento.

Sin embargo, esta versión ha sido contradicha por el vicerrector Juan Carlos Doadrio. «Fue el rector quien me llamó y me dijo que había que ofrecer una cátedra extraordinaria a Begoña Gómez», aseguró Doadrio en una entrevista en prensa. Días después de presentarse la documentación, el vicerrector alertó a su superior de un posible incumplimiento: «Le dije que no podía ser la directora de la cátedra al no ser docente permanente de la universidad, pero él me respondió que tenía una solución con un codirector».

Barrabés

Además, en otra providencia, el juez fija finalmente el próximo 15 de julio a partir de las 11.00 horas para tomar declaración también como testigo al empresario Juan Carlos Barrabés desde el hospital en el que se encuentra ingresado.

«Visto que el estado de salud del testigo no le permite desplazamiento alguno, aun manteniendo las capacidades mentales y cognitivas integras para contestar a las preguntas que se le formulen y teniendo en cuenta que no existe un pronóstico de recuperación de su salud a corto plazo si es que llega a darse, se acuerda recibirle declaración con carácter de prueba preconstituida», argumenta.

El magistrado ha acordado sendas diligencias la misma semana en que ha aclarado que su juzgado sigue investigando «dos bloques» que no tienen relación con los contratos adjudicados a sociedades del empresario Juan Carlos Barrabés, parte que se quedó por avocación la Fiscalía Europea.