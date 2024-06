Si vas a viajar en avión este verano hay varios trucos que debes saber: atención a lo que dicen los expertos

¿Conoces los mejore trucos para viajar en avión este verano? Cuando se viaja en clase turista, la elección del asiento puede marcar una gran diferencia en la experiencia de vuelo. No todos los asientos son iguales, incluso dentro de la misma clase, y es importante considerar varios factores antes de seleccionar uno. Los asientos más valorados por su espacio adicional para las piernas y la posibilidad de reclinar el respaldo sin inconvenientes suelen estar situados cerca de las salidas de emergencia. Sin embargo, debido a su importancia estratégica en situaciones de evacuación, no se permite llevar mochilas ni objetos grandes como portátiles durante el despegue y el aterrizaje. Además, los pasajeros en estos asientos deben estar dispuestos a colaborar en la apertura de la puerta en caso de emergencia, según lo requiera la tripulación. Otra opción cómoda son las primeras filas que separan la clase business de la turista. Estos asientos ofrecen más espacio debido a que, si no se venden suficientes asientos de clase business, las filas de clase turista se extienden hacia adelante.

Cuando se trata de comprar un billete de avión para las vacaciones de verano, uno de los mayores desafíos es encontrar un precio que se ajuste a nuestro presupuesto, especialmente durante los meses de julio y agosto, que son de alta demanda. La clave está en elegir los días en los que menos personas consultan los precios de los vuelos. Por lo general, los mejores días para comprar son los lunes y los martes: muchas aerolíneas lanzan ofertas al principio de la semana y, si no tienen suficiente demanda, los precios pueden seguir bajando al día siguiente. Si el objetivo es optimizar el presupuesto, es recomendable evitar buscar vuelos durante el fin de semana, ya que es cuando más personas tienen tiempo libre para comprar billetes.

Los mejores trucos para viajar en avión

Ana Rodríguez, directora de Operaciones en Reclamador.es, enfatiza la importancia de revisar detenidamente los términos y condiciones al realizar una compra. Es crucial, explica, verificar qué incluye la tarifa contratada. Por ejemplo, algunas aerolíneas podrían no asignar asientos juntos durante el check-in, incluso si hay varios pasajeros en la misma reserva.

Además, recomienda añadir los extras en el momento de la compra, como la facturación de maletas o la compra anticipada de servicios adicionales como comida o entretenimiento. Según Rodríguez, hacer estos ajustes desde el principio puede resultar más económico.

Asimismo, es fundamental estar al tanto de las políticas de equipaje de mano de cada aerolínea para evitar sorpresas desagradables en el aeropuerto. Incumplir las medidas establecidas o exceder el peso permitido suelen ser motivos comunes de tarifas adicionales. Por seguridad, la experta recomienda etiquetar claramente las maletas con el nombre y la dirección.

Rodríguez también aconseja reservar vuelos por la mañana, ya que reduce las probabilidades de retrasos o cancelaciones. Explica que algunas aerolíneas asignan la misma aeronave para cubrir la misma ruta durante todo el día, lo que puede acumular pequeños retrasos que se intensifican hacia la tarde o noche.

Por otro lado, es esencial planificar cuidadosamente los tiempos de conexión en caso de vuelos con escalas. Si se vende como un solo trayecto con escala, los pasajeros tienen derecho a reclamar compensaciones por retrasos significativos entre vuelos. Sin embargo, aclara que si la conexión no es considerada «real» y hay un retraso en el primer vuelo que impide la escala, la segunda aerolínea no está obligada a reubicar a los pasajeros.

Otro punto clave es la elección de la compañía aérea, especialmente al viajar con aerolíneas extranjeras que podrían no tener obligación de responder a reclamaciones en España o incluso en Europa, debido a la falta de presencia operativa en estos territorios, según recoge Consumidor Global.

Finalmente, subraya la importancia de tener la documentación en vigor, como el DNI, ya que la falta de documentos válidos puede resultar en la denegación de embarque sin posibilidad de reclamo posterior. Asimismo, recomienda llevar consigo todos los billetes y tarjetas de embarque, especialmente en vuelos de ida y vuelta o con escalas, para enfrentar cualquier eventualidad.

Finalmente, Rodríguez aconseja tener las tarjetas de embarque impresas o en dispositivos móviles para evitar costes adicionales que algunas aerolíneas podrían aplicar por imprimir en el aeropuerto.

¿Cuál es el mejor asiento?

La elección de los mejores asientos en un avión depende en gran medida de las preferencias individuales de cada viajero. Algunos valoran la posibilidad de desembarcar rápidamente, mientras que otros prefieren disfrutar de un vuelo tranquilo y sin turbulencias, o simplemente necesitan espacio adicional para las piernas, especialmente en vuelos largos.

La decisión de sentarse en la parte delantera o trasera del avión también tiene sus consideraciones. Quienes tienen miedo a volar pueden sentirse más seguros en la parte delantera, donde las turbulencias suelen ser menos intensas. Por el contrario, en la parte trasera hay menos movimiento y se hace un uso más limitado de los baños.