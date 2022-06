5 cosas gratis que puedes pedir en el avión

¿Sabías que hay algunas cosas que puedes pedir gratis en el avión ? Sí, ¿quién dijo que una vez que subes a bordo tienes que quedarte pasivamente en tu asiento esperando aterrizar en tu destino? Durante el viaje es posible solicitar algunos servicios al personal de a bordo sin tener que pagar nada de nada. En concreto, te desvelamos a continuación las 5 cosas que puedes pedir gratis en el avión. Haz la prueba, verás como no te dicen que no a ninguna de ellas.

¿Qué puedes hacer gratis en el avión?

Quizás poca gente sepa esto pero es útil saber qué puedes hacer gratis en el avión. En primer lugar, si tenemos sed, porque el aire acondicionado nos seca la garganta o simplemente porque queremos un poco de agua, no hace falta gastar dinero por mucho que vayamos en turista. Es nuestro derecho pedir una botella a las azafatas o de hecho, podemos pedir un simple vaso de agua..

Por otro lado, tal y como informa el sitio web Listooo.com, tanto en viajes largos como cortos se nos ofrece un refrigerio o una comida. En ambos casos, si todavía tenemos hambre, podemos pedir repetir, tanto si se trata del menú de la comida o el de la cena. Entonces, ¿por qué soportar los dolores del hambre cuando podemos silenciar nuestros estómagos y más si tenemos que hacer un viaje de más de 8 horas?

Por razones de seguridad , hoy en día es difícil hacer un recorrido por la cabina. Sin embargo, se hacen algunas excepciones para los niños , y esta también es una de las cosas que puedes hacer gratis en el avión. Habitualmente las compañías aéreas emiten un certificado especial al niño Se trata del llamado «bautizo de vuelo» en el caso de que sea su primer vuelo en avión. Otras veces regalan algún gadget de la empresa, como un pin.

¿Medicina y auriculares? Prueba a preguntar

Siempre debe haber un botiquín de primeros auxilios a bordo, pero no necesariamente puede contener medicamentos de venta libre como aspirina o antiácido. Por lo tanto, es mejor llevarlos siempre contigo.

Si, por el contrario, has olvidado tus auriculares en casa, la azafata debería proporcionarle un par, tal vez incluso como regalo.

Todas estas cosas son, repetimos, gratis en el avión, pero no necesariamente todas las compañías adoptarán estas reglas. Sabemos que en los últimos años la situación ha cambiado mucho, sobre todo en lo que se refiere a las aerolíneas de bajo coste, pero por intentarlo no perdemos nada y es posible que en el caso de que no puedan atender tu petición, te busquen alguna otra solución.