Air Europa amplía sus alianzas aéreas y eleva a más de 400 las rutas disponibles para sus clientes

Air Europa cerró 2025 con un importante incremento de su actividad en alianza con otras aerolíneas, lo que le ha permitido elevar por encima de 400 las rutas disponibles para sus clientes. La compañía sumó cuatro nuevos acuerdos a lo largo del pasado año que facilitan conexiones a otros destinos mediante la emisión de billetes combinados. Todo ello ha contribuido a elevar su actividad, especialmente en la operativa de largo radio, consolidando su posición estratégica desde el hub de Madrid-Barajas como puente entre Europa y Latinoamérica.

Durante el pasado ejercicio, se reactivó el acuerdo con Avianca y se cerraron nuevas alianzas con Hainan Airlines, SAS y Smart Wings. Con estas dos últimas se ha impulsado el alcance de Air Europa en el norte y centro de Europa, gracias sobre todo a la actividad desde los aeropuertos de Copenhague y Praga, mientras que con Hainan Airlines ya suman once las aerolíneas chinas con las que se trabaja. Esto se alinea con la estrategia del país asiático de establecer un corredor preferencial entre su continente y el americano, a lo que Air Europa contribuye con su extensa red de destinos.

En la actualidad, la compañía cuenta con cerca de un centenar de acuerdos con otras aerolíneas, lo que le permite operar 168 rutas en código compartido, siendo la mitad rutas con el continente americano. Además de las posibilidades de elección que ello brinda a todos los clientes, esto permite incrementar el volumen de pasajeros hacia sus propios destinos. Los acuerdos de código compartido ofrecen ventajas significativas para los clientes, como la posibilidad de facturar el equipaje hasta el destino final, evitando trámites intermedios y garantizando una experiencia más cómoda o el acceso por parte de los clientes Business a las salas VIP de los diferentes aeropuertos, disfrutando así de un mayor confort durante las conexiones, entre otras. Como parte del compromiso por mejorar la experiencia del pasajero, Air Europa trabaja con todas las compañías para garantizar que el cliente pueda obtener en la web de la aerolínea su tarjeta de embarque hasta el destino final, simplificando de esta manera el proceso y optimizando su viaje.