Los agricultores prevén contar con los apoyos necesarios en el Congreso de los Diputados para aprobar una serie de enmiendas, entre las que se incluye un descenso del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los suministros agrarios desde el 21% al 10%, sin tener que contar con los votos a favor del PSOE, según desvelan delegados del sector a OKDIARIO. Las enmiendas están basadas en las propuestas y reivindicaciones que el sector mantiene en sus protestas y manifestaciones y han sido presentados en la Cámara por varias formaciones tras varios encuentros con representantes del campo.

Así, Unión de Uniones, la segunda asociación agrícola con mayor presencia en España, se reunirá con el PP el próximo 2 de abril de forma presencial y con Vox el 9 del mismo mes de forma telemática para formalizar el apoyo.

Sin embargo, la organización asegura que, en las diferentes comunicaciones que ha mantenido con ambos partidos, los dos ya le han mostrado la intención de aplicar estas medidas con celeridad.

Los agricultores han tratado de mantener una vía de comunicación con todos los partidos con representación política en la Cámara. Así, Unión de Uniones ha remitido propuestas de forma constante y, finalmente, las formaciones han reaccionado y han comenzado a recibirlos.

Los agricultores sortearán al PSOE

Los agricultores buscan sortear al PSOE para rebajar el IVA a los insumos agrícolas. Entre los insumos del sector agrario se encuentran las semillas, los plantones, los esquejes, las púas o las planchas de injerto, es decir, todos los elementos que sirven como recursos para la producción en el campo, según la Asociación Española de Fabricantes de Agronutrientes (AEFA).

«Hemos propuesto una enmienda para que el IVA de los insumos del sector agrario bajen del 21% al 10%, porque es el mínimo que permite la Unión Europea. También hemos hecho una propuesta para crear una ayuda al sector del olivar y del viñedo. En general, hemos puesto sobre la mesa una serie de enmiendas para arreglar el sector agrario», explica Luis Cortés a este periódico, coordinador estatal de Unión de Uniones.

Los agricultores buscan utilizar enmiendas «la Ley de Mejora de Calidad Alimentaria» para modificar la normativa a su favor y poder esquivar al Ejecutivo de Sánchez: «Si tenemos los suficientes apoyos, se conseguiría aunque la coalición de Gobierno se opusiera».

Esto se debe a que «no es una proposición de ley, sino una enmienda a la ley, por lo que sería automáticamente vigente», explica Cortés. Los agricultores ya tienen el compromiso de ERC y Junts para votar a favor de sus reivindicaciones y prevén que PP y Vox se sumen: «Si somos capaces de convencer, tendríamos suficientes votos».

En su reunión con el Grupo Socialista en el Congreso, Unión de Uniones propuso estas medidas al partido del Gobierno, pero este se limitó a asegurarles que las estudiarían con detenimiento, sin ninguna promesa clara. Por ello, el sector agrario intenta sortear al PSOE y recurrir al resto de partidos de la Cámara.

Sin embargo, la asociación agroganadera también realizará encuentros con BNG y Sumar en las próximas semanas. El partido nacionalista gallego los recibirá el 26 de abril y la fecha de la reunión con la formación de Yolanda Díaz aún se está cerrando.

Cortés defiende que estas enmiendas son necesarias para darle salida a los problemas que vive el sector en España: «Entendemos que son muy importantes, pues pueden aliviar tanto el tema de las ventas a pérdidas como el aumento de los costes de los insumos agrarios».

PNV y Bildu no los reciben

Los únicos partidos que han rechazado, por el momento, un encuentro con los representantes del sector primario han sido Bildu y PNV, pese a la proximidad de las elecciones vascas. Las agrupaciones vascas no han dado respuesta a ninguno de los mensajes enviados por la asociación, haciendo caso omiso a sus peticiones.

«Todavía no nos han contestado (el PNV y Bildu). No sabemos si van a tardar más o si lo van a dejar para después Semana Santa, pero todavía no han contestado», explica Cortés.

Sin embargo, los agricultores vascos sí están comprometidos con la causa del campo. De hecho, Planas se vio obligado a salir escoltado de un acto en Vitoria el pasado jueves por el lanzamiento de huevos y botellas por parte de los manifestantes del sector agrario que protestaban a las del Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz.