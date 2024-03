El Grupo Socialista en el Congreso ha recibido a Unión de Uniones, la segunda asociación de agricultores más representativa de España, mientras el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se niega a reunirse con ellos, según desvela a OKDIARIO la organización del sector agrario. Las asociaciones reconocidas por el político son sólo la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). Sin embargo, el PSOE sí ha aceptado el encuentro con la organización liderada por Luis Cortés.

Los agricultores han tratado de mantener una vía de comunicación con todos los partidos con representación política en la Cámara. Unión de Uniones ha remitido propuestas de forma constante y, finalmente, las formaciones han reaccionado y han comenzado a recibirlos.

En concreto, Unión de Uniones se ha reunido ya con ERC, Junts y PSOE. Próximamente, la asociación se encontrará con el PP, Vox, BNG y Sumar. En concreto, la reunión con los populares será el próximo 2 de mayo, la de Vox el 9 del mismo mes, la del BNG el 26 y la de Sumar aún se está cerrando.

La reunión con el Grupo Socialista da esperanzas a Cortés, el coordinador estatal de Unión de Uniones: «Tengo la impresión de que la interlocución con el Ministerio puede estar en vías de desarrollo. Todavía no ha habido acercamientos, pero parece ser que el ministro se está dando cuenta de que cualquier acuerdo que quiera hacer con el sector no se puede realizar sin la concurrencia de la Unión».

«Va a ser muy difícil que haya una paz en el campo para poder llevar acuerdos adelante sin nosotros», explica. «El hecho de que el PSOE nos llamase no deja de ser un indicio de que esto está sucediendo», sentencia.

Planas esquiva a la Unión de agricultores

Además, la aceptación generalizada en el Congreso de Unión de Uniones contrasta con las palabras de Planas. El ministro aseguró en febrero que no cuenta con el apoyo parlamentario suficiente para «desbloquear la mala ley» que regula la representatividad de las organizaciones profesionales, es decir, que las formaciones del Congreso impiden reconocer de forma oficial a la organización que coordina Luis Cortés.

Sin embargo, los hechos muestran que la mayoría de partidos con representación aceptan verse y negociar con Unión de Uniones. Esto se debe a que la asociación mantiene un gran poder de convocatoria, tal y como ha demostrado a través de dos grandes manifestaciones que han paralizado Madrid con tractores en las últimas semanas.

En España, los agricultores sólo han celebrado consultas electorales en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Extremadura y Castilla y León. Los resultados de estos comicios han dejado en muy buen lugar a Unión de Uniones, pero Planas sigue sin reconocerlos y sin quererse reunir con ellos.

La representatividad de las organizaciones en las cuatro regiones que tienen elecciones se distribuyó de la siguiente forma:

Asaja : 40,4% del voto

: 40,4% del voto Unión de Uniones : 29,2%

: 29,2% Coag : 14,7%

: 14,7% UPA: 15,5%

A día de hoy, el reglamento que debía poner en marcha el mecanismo de consulta en el campo sigue sin estar desarrollado después de la aprobación de la ley en 2014 y, a falta de nuevas elecciones, la interlocución con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación depende del Consejo Asesor Agrario en el que están representadas las organizaciones Asaja, COAG y UPA.

Eso deja fuera a la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, que reivindica cambios a nivel nacional defendiendo su papel representativo en las comunidades donde se han celebrado elecciones desde 2014.

PNV y Bildu rechazan a los agricultores

Los únicos partidos que han rechazado, por el momento, un encuentro con los representantes del sector primario han sido Bildu y PNV, pese a la proximidad de las elecciones vascas. Las agrupaciones vascas no han dado respuesta a ninguno de los mensajes enviados por la asociación, haciendo caso omiso a sus peticiones.

«Todavía no nos han contestado (el PNV y Bildu). No sabemos si van a tardar más o si lo van a dejar para después Semana Santa, pero todavía no han contestado», explica Cortés, el coordinador estatal de Unión de Uniones.

Sin embargo, los agricultores vascos sí están comprometidos con la causa del campo. De hecho, Planas se vio obligado a salir escoltado de un acto en Vitoria el pasado jueves por el lanzamiento de huevos y botellas por parte de los manifestantes del sector agrario que protestaban a las del Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz.

Allí, el ministro se encontraba en la jornada final de Conferencia Global de Agricultura Familiar, acto en el que intervino junto a Iñigo Urkullu, presidente de la comunidad vasca.

Durante la clausura se congregaron en el exterior del palacio varios cientos de agricultores con unos 300 tractores provenientes del País Vasco, de comunidades limítrofes y del País Vasco francés, que protestaron con pitos y ruidos por las políticas agrarias que se están aplicando y han leído un manifiesto.

La situación fue a más en un lateral del edificio a la llegada del ministro y se produjeron forcejeos entre los agricultores y la Ertzaintza, que cargó contra los manifestantes y acabó deteniendo a un hombre y a una mujer.