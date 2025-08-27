Adiós a viajar en avión como siempre: las personas que van a tener que pagar doble

Se acabaron los privilegios a la hora de montar en avión para los pasajeros XXL. La aerolínea de bajo coste Southwest Airlines pondrá fin a partir del próximo mes de enero a su política «cliente de tamaño», que permitía a las personas de más tamaño acceder a dos asientos al precio de uno. A partir de ahora, esta ‘oferta’ estará sujeta a una serie de condiciones que tendrán que cumplir los turistas que elijan esta compañía americana. Consulta en este artículo todo lo que tienes que saber sobre una medida que ha generado un revuelo de altos vuelos en Estados Unidos.

Atentos porque la noticia puede traer cola y sentar jurisprudencia en el universo de las aerolíneas de bajo coste: Southwest Airlines pretende cobrar más a los «pasajeros XXL». O al menos les quita los privilegios que tenían antaño gracias a la política denominada «cliente de tamaño», que permitía a los clientes de mayor tamaño reservar dos asientos para su mayor comodidad y posteriormente recibían una devolución del segundo habitáculo una vez finalizado el viaje. De esta forma, ocupaban dos lugares por el precio de uno. Así que esto parece que se acabó para los turistas que viajen con esta empresa americana, según confirman en un comunicado en su página web.

Los cambios llegan a partir del próximo 27 de enero de 2026. A partir de esta fecha, ya no habrá 2×1 para los «pasajeros XXL» en Southwest Airlines. En los próximos meses, para recuperar el dinero invertido en el segundo asiento, los viajeros de mayor tamaño estarán sujetos a una serie de condiciones no fáciles de cumplir. Para poder recuperar su dinero, tal y como lo han hecho hasta ahora, los billetes se habrán tenido que adquirir con la misma clase de tarifa (Choice, Choice Preferred, Choice Extra o Basic) y el vuelo habrá tenido que ir con al menos un asiento libre. También la reclamación de la devolución se tendrá que hacer con 90 días de antelación.

Los «pasajeros XXL» en el avión

Sólo siempre que se cumplan estas condiciones los «pasajeros XXL» podrán recuperar el dinero invertido en el segundo asiento en el avión. Pero no es sólo eso. Para más inri, según ha informado la compañía americana, los viajeros de gran tamaño que no reserven con antelación un asiento extra corren el peligro de no poder embarcar y tener que esperar a un vuelo posterior en el que haya más asientos libres. Para ello tendrán que abonar otro billete sin reserva previa, lo que supondrá un coste mayor.

La aerolínea de bajo coste también ha dejado claro que los «pasajeros XXL» que quieran montar en un avión tendrán la obligación de reservar dos asientos, pero que tampoco garantizan que estos puedan ser contiguos. «¿Qué pasa si llego al aeropuerto y no he reservado el espacio que necesito?», esgrime la página oficial de la compañía en un comunicado. «Se le solicitará que compre un asiento adicional y pague la tarifa de asiento correspondiente en el aeropuerto», informa en la nota publicada en sus canales oficiales. «Para evitar la necesidad de comprar un asiento en el último minuto o volver a reservar, le recomendamos que compre su segundo asiento cuando haga su reserva inicial», avisa.

«No asignaremos un asiento a ningún otro miembro de su grupo si la tarifa que compró no incluye asignación de asientos», avisa la aerolínea a la vez que deja claro que: «Si no hay asientos adyacentes disponibles en su vuelo o en la clase de tarifa adquirida al momento en que se comunica con nosotros, intentaremos reubicarlo en un vuelo alternativo a su destino en el que haya asientos adyacentes disponibles».

Denuncia de los colectivos de talla grande

Desde Estados Unidos, las organizaciones de talla grande ya han puesto el foco en Southwest Airlines, ya que consideran que esta nueva medida de la compañía es discriminatoria y supone una pérdida de derechos para este colectivo. Por su parte, la aerolínea ha informado que menos del 0,25% de sus clientes solicita estos asientos y que esta nueva política llega dentro de una gran reforma de su modelo operativo. Parece que en los próximos meses los «pasajeros XXL» buscarán otra compañía para viajar en avión.